İntema’nın yeni mutfak koleksiyonu, %45 indirimle baharı getiriyor

2021'e yepyeni bir mutfak koleksiyonuyla adım atan İntema'da, mutfaklarını yenilemek isteyenler için Nisan ayı boyunca sürecek %45 Bahar İndirimi başladı. Dünyadaki son trendlere göre her ayrıntısı yenilenen İntema Koleksiyonu'ndan mutfağını yenilemek isteyenler, ek olarak aksesuar seti hediyeli kampanyadan Axess ile 12 aya varan taksit imkanı ile yararlanabilecek. Mutfağı yemek pişirilen bir yer olmanın ötesinde bir yaşam alanı olarak tasarlayan Türkiye'nin ilk mutfak markası İntema'nın yepyeni tasarımları, Bahar İndirimi Kampanyası ile Nisan ayı boyunca %45 indirimli olarak tüketicisiyle buluşuyor. Kampanya boyunca mutfakların vazgeçilmezleri olan ikili yüksek tel sepet, çöp kovası ve kaşıklıktan oluşan aksesuar seti de hediye olarak gelecek. Türkiye çapındaki tüm İntema bayilerinde geçerli olacak kampanya, Nisan ayı boyunca devam edecek. Eczacıbaşı güvencesiyle satışa sunulan İntema mutfaklarda, tasarımın her aşamasında uzman desteği ve kişiye özel çözümler sunuluyor.