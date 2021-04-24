Krtipto para değişikliği normal ticareti etkilemiyor

Bahçeşehir Üniversitesi MBA Lisansüstü Öğretim Görevlisi Dinçer Karaca, geçtiğimiz hafta yayınlanan ve 30 Nisan itibariyle yürülüğe girecek olan "Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik'i SABAH'a değerlendirdi. "OECD ülkeleri arasında kripto alım satımı açısından Avrupa'da 1. dünyada ise 4. Olan ülkemizi oldukça etkiledi" diyen Karaca şu bilgileri verdi: "Özellikle "kripto varlıkların kullanılmaması" ibaresi genel olarak algılandığından hem kripto borsalarında işlem yapan kişiler, hem de dağıtık defter yapısı üzerinde yani blockchain teknolojisi üzerine yatırım yapan yatırımcılar oldukça tedirgin oldular. Ancak bu yönetmelik 2 önemli şeye dikkati çekiyor: Birincisi; her ne kadar özerk olsa da bir merkezi sistemdeki bir devlet kurumu, kriptoları "varlık" olarak kabul ediyor. Ayrıca bunun yanında geçtiğimiz hafta yine bir devlet kurumu olan icra dairesi, kripto varlığı bir emtia yerine koyarak haciz işlemi gerçekleştirmişti. İkincisi; yönetmelik Ödeme Hizmet Sağlayıcıları'nın, ki bu bankalar dahil tüm finans kuruluşlarını kapsıyor, kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak iş modeli geliştimesine ve bu iş modellerine ilişkin hizmet sunmasını engelliyor. Ancak alım satım, saklama, transfer gibi hizmetlerde ise bankaları kapsam dışında tutuyor. Dolayısı ile bu çıkan yönetmeliğin kripto alım satımının yapılması, kripto borsalarında işlem yapılması, kripto borsalarıyla iş yapanların banka hesaplarını kullanabilmesi ile ilgili bir sıkıntı bulunmuyor. Bir diğer konu ise; kriptoların kullanımı... TCMB'nın yürürlüğe koyacağı bu yönetmelik, yönetmeliğin detaylarında da görüleceği gibi "Ödeme Hizmet Sağlayıcıları"na yönelik... Yani teknik bir yorum getirecek olursak, bir manavı, bakkalı, inşaat şirketini ve/veya normal ticaret yapan herhangi bir kurumu ilgilendirmiyor. Ödeme aracı olarak kullanılmaması durumu sadece finans kurumlarıyla ilgili bir durum ki, yetki alanı olarak bakıldığında da TCMB'nın lisans vermiş olduğu kurumlarla ilgili bir konu...Dolayısı ile basına yansıdığı gibi "kripto ile kahve alınamayacak" örneği çok doğru bir örnekleme olarak gelmiyor. Keza Borçlar Kanunu'nun 26. Maddesinde "Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler" denmiştir. Yani alıcı ve satıcı anlaştığı takdirde kanunca da tanınan ve hatta hacizlenebilen bir "varlığı" istedikleri gibi bir ödeme aracı olarak kullanabilirler. Tekrar belirtmem lazım bu yönetmelik Ödeme Hizmet Sağlayıcıları ile ilgili bir durum. Son olarak şunu da belirtmem lazım ki, paranın takibi ve hatta regulasyona yönelik adımların atılabilmesi adına bu tip bir yönetmelik şarttı. Özellikle bir gelir elde ediliyorsa bu gelirin tespiti için böyle bir düzenleme yapılması gerekiyordu. Sorun ise algılamada oldu. Yönetmeliği çıkaranların bu yönetmeliğin uygulanışı ve kapsamı hakkında kamuoyunu daha fazla bilgilendirmesi, yorumlara dayalı uygulamaların azalması açısından çok önemli olacaktır.