Maraş dondurması coğrafi işaret aldı

Golf Dondurma, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile gerçekleştirdiği iş birliği anlaşması kapsamında, Kahramanmaraş Fabrikasında ürettiği ürünlerin ambalajlarında "Maraş Dondurması" coğrafi etiketini kullanabilecek. Türkiye'nin yerel lezzetlerini daha geniş tüketici kitlelerine ulaştırmak amacıyla çalışan Golf Dondurma, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile gerçekleştirdiği iş birliği anlaşması sayesinde, Kahramanmaraş Tesisleri'nde ürettiği ürünlerde "Maraş Dondurması" coğrafi etiketini kullanma izni aldı. İş birliği anlaşması ile ilgili bilgi veren Golf Dondurma Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ergün Akkaya, "Bu iş birliğinin ülkemizin önemli bir değerinin korunması, yaşatılması ve dünyaya açılması adına önemli bir gelişme olduğunu belirtmek isterim. Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası ile el ele Maraş Dondurması'nı hak ettiği yere getirmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi. Akkaya, "20 bin metrekare üzerine kurulan fabrikada yaz aylarında 250 kişiyi bulan çalışan sayımızla şehrin istihdamına katkıda bulunmanın yanı sıra teknik okul öğrencilerine staj olanağı da sunuyoruz" dedi.