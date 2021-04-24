OGM geri dönüşüme odaklandı

Türkiye orman varlığının korunması ve geliştirilmesi için çalışan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji konusunda da çalışmalarına devam ediyor. Ankara'daki genel merkeze kurulan 909 KW'lık güneş enerjisi santrali ile bir yılda 940 bin TL'ye tekabül eden enerji üretimi yapan OGM, yıllık enerji ihtiyacının neredeyse yüzde 40'ını güneş enerjisinden karşılamaya başladı. Oksijen üretimi için hayati öneme sahip olan orman varlıkları için 182 yıldır mücadele eden OGM, bir yandan da yenilenebilir enerji ve Sıfır Atık kapsamında özel projeler yürütüyor. OGM Ankara'daki yerleşkesine kurduğu güneş enerjisi santrali ve atık dönüşüm tesisleri ile çevrenin korunmasına katkı sağlanıyor.2019 yılında 4 milyon TL'yi aşan bir yatırımla Orman Genel Müdürlüğü'nün genel merkezine kurulan 909KW'lık güneç enerjisi santralinde 2840 adet panel bulunuyor. Santral, Ocak 2020 - Ocak 2021 tarihleri arasında, 1 yıllık sürede 1.230.000 KWh'lik 940 bin TL'ye tekabül eden üretim gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 yılda yatırım maliyetini karşılaması beklenen tesisin 1 yıllık üretimi, OGM'nin yıllık enerji tüketiminin yüzde 39'unu güneş enerjisinden karşılamasını sağladı.Güneş enerjisi kullanımının orman köylerinde de yaygınlaştırılması için projeler yürüten OGM, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile hayata geçirdiği Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi (ORKÖYPV) projesiyle bu güne kadar Afyon ve Konya illerinde 100 KW saha kurulumu tamamlayarak üretime geçilmesini sağladı. Türkiye genelinde 19 ilde 255 hanenin çatısına GES kurulumu yapıldı. 23 Orman Bölge Müdürlüğü'nde orman köylüsü 700 hanenin çatısına GES kurulumu için tespit çalışmaları başlatıldı. Ağustos 2021'den itibaren PV çatı kurulumların tamamlanması planlanıyor. "Şebekeye Bağlı Çatı Tipi Güneş Enerjisi Tip Projesi"ni de hazırlayan OGM, gelecek yıllarda da ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmalarına devam edecek.