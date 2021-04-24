Sağlık yatırımları hız kesmiyor

Türkiye'nin pandemi ile mücadelesinde özel sağlık kuruluşlarının yatırımları önemli rol oynadı. Bu kapsamda 1 Eylül 2020'de Eyüp Sultan'ın kalbi Rami'de üstün teknolojisi, 30 yıllık sağlık deneyimi ve alanında uzman hekim kadrosuyla Özel Rami Hastanesi bölge halkıyla buluştu.Yaklaşık 6000 metre kare alanda 7/24 hizmet veren Özel Rami Hastanesi, 8 yataklı gözlem acil ünitesinin yanı sıra Kulak Burun Boğaz, Ortopedi ve Travmatoloji, Genel Cerrahi, Dahiliye, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Kadın Hastalıkları, Çocuk hastalıkları, Üroloji, Kardiyoloji, Anestezi ve Reanimasyon, Ağız ve Diş Sağlığı, Göz Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Enfeksiyon Hastalıkları, Mikrobiyoloji, Beslenme ve Diyet polikliniklerinde çağın gereklerine uygun en son tedavi ve tanı yöntemleri ile öne çıkıyor. Bayrampaşa'da uzun yıllardır inşaat sektöründen tanınan Özel Rami Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Çolak yaptığı açıklamada: "uzun bir çalışmanın eseri olarak hastaneyi hizmete açmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Sadece ülkemizin değil tüm dünyanın salgınla mücadele ettiği bugün de, devletimizin yanında halkımızın hizmetinde olmanın onurunu yaşıyorum. Hastanemizi kurarken burayı insanlara sağlık dağıtan bir şifahane olarak düşündük. Hastanemizin bölgemizde büyük bir eksikliği giderdiğini düşünüyorum. Günlük hasta kontenjanımız ilk planladığımızın çok ötesinde şu anda. İnsanların şifa bulması ve duası bizler için önemli. Hasta ve çalışanların memnuniyetini en üst seviyede tutmak, eldeki imkânlar ile etkin teşhis ve tedavi uygulamak, ekip ruhu ile hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek temel hedefimizdir. Hastanemizin hekim kadrosunu sıkı bir titizlik ile oluşturduk. Alanında uzman hekimleri ailemize dahil ettik. Biz insanların sağlıklarını güvence altına almayı misyon edinmiş bir kuruluş olarak, gücümüzü ve tecrübemizi hemşehrilerimiz için kullanmanın gururunu duyuyoruz. Açılışından bugüne 48.000 hasta kabulü ve gerçekleştirilen 1550 ameliyat hastanenin bölgemiz için ne kadar önemli bir hizmet olduğunu göstermektedir. " ifadelerini kullandı.