Tekstilde geri dönüşüm zamanı

Sürekli gelişen dünyamızda özellikle sanayileşmenin hız kazanmasıyla birlikte mevcut kaynakların tüketimi de hızla artıyor. Hal böyleyken pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de kaynakları doğru kullanmak ve atık yönetimi için sürdürülebilir bir yaklaşımla önlem almak gerekiyor. Tekstilin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kurulan BLC Group, son yıllarda atık yönetimi ve geri dönüşüm alanlarında yaptığı değerli yatırımlarla adından söz ettiriyor. BLC Group, tekstil sektöründe sadece Kahramanmaraş'ta değil, tüm ülke genelinde lider şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Son yıllarda atık yönetimi ve geri dönüşüme dolayısıyla döngüsel ekonomiye önemli yatırım yaptıklarını açıklayan Şahin Balcıoğlu, "Yeşil Mutabakata hazırlık çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Üstelik bu çok uzun zamandır üzerinden durduğumuz ve BLC Group olarak çok önem verdiğimiz bir konu. Ürünlerimizi daha çevreci, daha ekolojik ve geri dönüşüme uygun yaklaşımla hazırlamanın yanı sıra doğal gaz çevrim santrali, temiz enerji kullanımı ve şirket araçlarının bu sisteme göre güncellemesine kadar birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.