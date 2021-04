“Veri’nin başrolde olduğu yeni bir dönüşüm hikayesi yazılıyor”

Birçok otoriteye göre uzun vade de ekonomik aktivitelerin doğasını değiştireceği öngörülen "Veri" iş dünyasında başarıda kilit rol oynuyor. Ne kadar fazla veriye sahip olunduğundan ziyade verinin nasıl verimli kullanıldığının önemli olduğu uzmanlar tarafından dile getirilirken, veriyi iş yapış ve karar süreçlerine entegre eden şirketlerin sektöründe ön plana çıktığı görülüyor.- Günümüz iş dünyasında bir dönüşüm hikayesi yazılıyor. Bu hikâyenin başrol oyuncusu "VERİ". Veriye ulaşabilen, Veriyi ilmek ilmek işleyebilen ve Verideki gizli yönleri keşfederek bu gizli yönleri Veri ile el ele işe güce entegre edebilenlerin oyunun kurallarını yeniden yazacağı bir dönüşüm hikayesi. Bu öyle bir dönüşüm ki oyunun kuralları yeniden yazıldı demek yetmiyor. Bir filimde başrol oyuncusu filmin en başından en sonuna kadar aynıdır ve hep en güçlü duygularımızın odağındadır ya, işte Veri de öyle. Veri olmadan hikaye yazılamaz, film olamaz. Veri olmadan kurumsal raporlar olmaz, Veri olmadan analitik çalışmalar yapılamaz, analitik çalışmalar yapılmaz ise Veri yalnız kalır, gün be gün değersizleşir. Bu filmde Verinin tetiklediği kültürel bir dönüşüm söz konusu. Kültürel dönüşümün yaşandığı yer iş dünyası ve iş dünyasının var olmaya devam edebilmesi farklı kademelerdeki karar alıcıların Verinin sakladığı enformasyonu ve bilgileri anlayabilmesine ve bilgiye dayalı stratejiler geliştirmesine bağlı. Bu nedenledir ki iş dünyasının hedefi öncelikle bütün yönetim kademelerinin ve farklı pozisyonlarda çalışanların çoğunun "analitik okur yazarlığa" sahip olması.IBM, Cloud Pak for Data platformu ile Yapay Zeka Merdiveninin her aşaması için, kurumların yapay zeka çalışmalarında başarısını garantileyen, tüm veri ihtiyaçları ve analitik ihtiyaçlara cevap veren, geliştirilen analitik modelleri iş süreçlerine, operasyonel sistemlere entegre edebilen bütünleşik bir mimari sunuluyor. Bu platformu isteyen kurumlar Cloud ortamında kullanabilirken isteyen kurumlarda kendi bünyelerine entegre edebiliyorlar. Yapay Zeka çalışmalarını bir kurum bünyesinde başarılı bir şekilde yürütebilmek için veri karmaşıklığının, yetkinlik kısıtlarına karşı çözüm üretmek ve geliştirilen yapay zeka proje çıktılarına güvenebilmek gerekiyor. I Cloud Pak for Data uçtan uca, ölçeklenebilir ve ihtiyaç duyulan servislerin kullanıldığı esnek bir mimari ile yapay zeka projelerinin özlenen başarıya ulaşması için geliştirilmiş Opensift tabanlı bir platform. IBM Cloud Pak® for Data, verileri toplama, organize etme ve analiz etme biçimini modernleştiren, entegre edilmiş bir veri ve yapay zeka platformu olarak geliştirildi. Aslında yıllardır bizim gibi veri analitiği çalışmaları yapanların hayalini gerçekleştirecek yeteneklerde bir çözüm. IBM Cloud Pak for Data (CP4D)'nın en önemli özelliği Red Hat® OpenShift ® çözümünün sağladığı hibrit bulut temeline dayanması, yani CP4D çözümü, Amazon Web Services (AWS), Azure, Google Cloud, IBM Cloud® ve özel bulut devreye alımları gibi çoklu bulut ortamlarını tam olarak destekliyor. IBM bu çözüm ile kurumların yapay zeka yolculuklarında özgürce ilerleyebilmelerini hedeflemiş bulunmakta. Diğer çözümlerde yapay zeka merdivenindeki her basamak için farklı sistemler kullanılıyor, bu hem yapay zeka projelerinin maliyetini arttırıyor hem de projelerin geliştirilmesi ve uygulamaya alınması süresini çok uzatıyor. Bu teknoloji, mikroservis tabanlı mimarisi ile bir uygulama marketi gibi kurumun ihtiyaç duyduğu farklı bileşenleri entegrasyon için ciddi bir efor harcamadan sistemlerine eklemelerine imkan veriyor. Ayrıca, Data Virtualization bileşeni ile dağıtık veri mimarisinde farklı kaynaklarda farklı formatlarda bulunan verilerin ETL süreçleri ile taşınarak tek bir ortamda biriktirilmesine gerek olmadan veri sanallaştırma teknolojisi ile verileri olduğu yerde kullanmaya imkan vermektedir. Bu özellik ile verilerin tekrar tekrar taşınması, güvenliğinin sağlanması ve bakımının yapılması gibi durumların önüne geçilerek, projelerin ve analizlerin çok daha hızlı bir şekilde ilerlemesi sağlanabilmektedir.