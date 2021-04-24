Yabancı alımlara sektörün ihtiyacı var

Kovid-19 pandemi sürecinde en fazla etkilenen sektörlerden biri olan inşaat sektörü özellikle yabancıya yapılan konut satışlarıyla nefes alıyor. Mart ayında yabancılara 4 BİN 248 konutun satıldığını belirten Altın Türk Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Altın, iç piyasada yaşanan yavaşlamadan dolayı yabancıya yapılan konut satışlarının inşaat sektörü açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.4 artarak 111 bin 241 oldu. Ocak-Mart döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,9 azalışla 263 bin 50 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı %63,5 azalışla 47 bin 216, diğer satış türleri ise %1,9 artışla 215 bin 843 olduğunu vurgulayan İsmail Altın "Geçtiğimiz yıl yani 2020 yılında inşaat sektörü ilk çeyrekte çok iyi sinyaller vermiyordu. Fakat yıl ortasında kamu bankalarının düzenlediği kampanya ile sektör yılı pandemiye rağmen iyi bir şekilde kapatmayı başardı. Önümüzdeki süreçte benzer adımlar atılırsa, devletimizin vereceği destekle sektörün geçen yıl olduğu gibi hızlı bir şekilde toparlanacağına inanıyorum "dedi. Yabancılara mart ayında 4 bin 248 konutun satıldığını belirten Altın Türk Yatırım Yönetim Kurulu başkanı İsmail Altın TÜİK verilerine dayanarak sözlerini şu şekilde sürdürdü, "Mart ayında yabancıya yapılan satışlarda ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %39,9 artarak 4 bin 248 oldu. En fazla satışın yapıldığı il olarak İstanbul liderliği hiçbir zaman elinden bırakmadı. Sıralama hemen hemen her dönem aynı gidiyor. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart ayında ilk sırayı 2 bin 119 konut satışı ile İstanbul aldı."