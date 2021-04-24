Yılda 30 bin sağlık turisti ve 200 milyon dolar getirisi

İstanbul, Ataköy'de 5.000 metrekare kapalı alanda plastik cerrahi, diş tedavileri, mide operasyonları ve saç ekimi başta olmak üzere birçok branşta hizmet sunan Natural Clinic, yatırımlarına devam ediyor. Grubun kurucusu ve CEO'su Buğra Ersin Mürtezaoğlu, Natural Clinic'in tam olarak faaliyete geçtiğinde her yıl 30.000 üzerinde sağlık turistine hizmet vereceğini öngördüğünü ve Türkiye ekonomisine 200 Milyon doların üzerinde bir döviz girdisi sağlamayı hedeflediklerini belirtiyor. Mürtezaoğlu şu anda 200 kişiye istihdam sağladıklarını belirtirken ekiplerini genişleterek 500 kişiye istihdam sağlamayı planladıklarının altını çizdi.