Zade Vital global oyuncu oldu

kökenli Helvacızade Şirketler Grubu'nun sağlık kanadı Zade Vital, 145 farklı katma değerli ürünü 537 farklı formda sunuyor, Türkiye'de yetişen ve etkinlikleri bilimsel olarak kanıtlanmış tıbbi bitkileri, üç kıtaya ihraç ediyor. Zade Vital Genel Müdürü Taha Büyükhelvacıgil 2020'de yüzde 65 oranında büyüdüklerini 2021'de ihracata ağırlık vereceklerini söyledi. Büyükhelvacıgil şu bilgileri verdi; "Pandemi dönemiyle beraber sağlıklı olmanın değerini bir kez daha hatırladık. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre kullanılan farmasötik ilaçların %25'i tıbbi bitkilerden imal ediliyor. Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre de dünya genelinde satılan ilaçların %30'unda bitkilerden türetilen bileşikler kullanılıyor. Bir ülkenin bitki zenginliği başta sağlık sektörü olmak üzere ülke ekonomisinin güçlü olması içinde büyük bir önem taşıyor. Pandemi döneminde yeni ürünler piyasaya sunduk. 2021 yılı içerisinde 5 farklı ürünle tüketicilerimizi karşılayacağız. 1 yıllık pandemi döneminde üretim kapasitemizi 3 katına çıkardık. Geçen yıl büyümemizi yüzde 65'ın üzerinde bir büyümeyle kapattık. Zade Vital olarak Türkiye'nin 45 bitki ve tohumunu, "Tarladan Eczaneye" mottomuzla sağlıklı, güvenilir ve doğal besin desteğine dönüştürüyoruz. Ülkemiz bu anlamda tam bir doğal kaynak. Hatta bu bitkilerin önemli bir kısmı üretim tesislerimizin bulunduğu Konya'da yetişiyor. Ülkemizdeki bu bitki çeşitliliğini doğal besin desteğine dönüştürürken burada çiftçilerimizin emeği çok büyük. Çiftçilerimizi işin kaynağı olarak görüyoruz ve üretecekleri ürünler konusunda onlara tam destek vermeye önem gösteriyoruz. Yetiştirdikleri mahsulleri satın alma garantisini Zade Vital olarak üstleniyoruz."