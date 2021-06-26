Enerji sektörünün kalbi İstanbul’da atacak

Türkiye
, özellikle yenilenebilir enerji konusunda gerçekleştirdiği yatırımlarla ve bu alandaki son teknoloji ürünleri gündelik hayata hızlı bir şekilde adapte etmesiyle dünyada adını duyurur hale geldi. Hemen her alanda olduğu gibi, enerjide de dışa bağımlılığı azaltma yönündeki girişimler devlet politikası haline gelmiş durumda. Solar İstanbul
Güneş Enerjisi, Depolama, EMobilite ve Dijitalleşme Fuarı 22 – 25 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde Türkiye'nin ilk enerji fuarı olan 26. ICCI – Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı ile eş zamanlı düzenlenecek. TG EXPO tarafından, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED), Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) ve Güneş Enerjisi Yatırımcılar Derneği (GÜYAD), Enerji Sanayicileri ve yenilenebilir enerji sektöründe çok önemli başarılara imza atmış İş Adamları Derneği (ENSİA) iş birliği ile, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) destekleriyle organize edilecek fuarda, 38 ülkeden 2 bin 500'ü yabancı olmak üzere toplam 8 binin üzerinde ziyaretçi ağırlanacak. Fuardaki B2B Alım Heyeti Programı kapsamında ise ihracatçı firmalar, hedef ülkelerden gelen uluslararası satın alma heyetleri ile ikili iş görüşmesi yapma fırsatı bulacak. Başta Bağımsız Devletler Topluluğu, Balkan Ülkeleri, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Körfez Ülkeleri'nden gelen sektör profesyonelleri bir araya gelecek. Ekolojik anlayışı yatırım hedefleri ile birleştiren fuar Alım Heyetleri Programı ile yatırımcıların çekim merkezi konumunda olacak.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERLE İLGİLİ SON TEKNOLOJİLER SOLAR İSTANBUL'DA
Değişen dünyada sürdürülebilir bir gelecek için özellikle güneş enerjisi konusunda küresel ticaret platformu olarak sektöre yön vermeyi hedefleyen fuar, güneş paneli üreticilerinden elektrik depolama çözümlerine, elektrikli otomobil, otobüs ve drone'lardan elektrikli araç sarj sistemlerine, enerji verimliliği, akıllı finansman yöntemlerinden siber güvenlik sistemlerine kadar yüzlerce katılımcı şirketi ve uzmanı bir araya getirecek. Elektriğini temiz enerji kaynaklarından üretmek isteyen enerji üreticileri, çatılarına güneş santrali kurmak isteyen ev, otel, hastane, ofis ve işletme sahipleri, dağıtım şirketleri, kamu kurumları ve belediyeler, kurumsal enerji yatırımcıları ve sektör dernekleri enerji piyasasının gelecek teknolojilerini İstanbul'da, yerinde inceleme fırsatı bulacak.
YARININ TEKNOLOJİLERİNİ GELİŞTİRECEK GİRİŞIMCİLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT
Solar İstanbul'da bu yıl ilk kez start-up pavilyonları kurulacak. Fuar, enerji alanında yenilikçi ürünleri desteklemek amaçlı temiz teknolojinin öncüsü yeni firmaları tek bir çatı altında toplayacak.