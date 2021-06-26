Girişimcilere ve KOBİ’lere yeni nesil destekler var

Ekonomik gelişmeyi tabana yayan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, aynı zamanda ekonomiyle sosyal kalkınmanın dengeli olmasını sağlıyor. Ekonominin temel taşları arasında yer alan ve ülke ekonomisi için oldukça büyük önem arz eden KOBİ'ler, devletten çeşitli yollarla destek alabiliyor. Müşterileri için proje yazımından proje yönetimine, uluslararası iş geliştirme ve ihracattan mühendislik ve teknoloji danışmanlığına, kurumsal gelişimden işe alım ve yetenek yönetimine, Turquality
'den tedarik zinciri ve satın almaya kadar birçok alanda danışmanlık hizmeti veren ODS Consulting Group
, firmalara devletten hibe ve teşvik alma yolunda yön gösteriyor. Ülke ekonomisinin bel kemiği olan ve büyük çaplı katma değer yaratma potansiyeline sahip olan KOBİ'ler, en çok desteklenmesi ve gelişimini devam ettirmesi gereken işletmeler arasında yer alıyor. KOBİ'lerin büyüyüp gelişmesine destek veren birçok kredi ve hibe fırsatı yer alıyor. ODS Consulting Group, işletmelere hibe teşvik programları konusunda proje yazımı ve proje yönetimi çalışmaları için ihtiyaç duydukları profesyonel bakış açısını sağlayarak rehberlik ediyor. ODS Consulting Group Yönetim Kurulu Başkanı Onur Seçkin
, devletten hibe ve destek almak için izlenebilecek farklı yöntemler olduğunu belirtti.