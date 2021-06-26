İş dünyası, ihracatın gelecek vizyonunu bu buluşmada belirledi

HIRDAVAT Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (HISİAD) düzenlediği 'Dernekler Buluşması', sektörel ihracatın 'Şampiyonlar Ligi' temsilcilerini bir araya getirdi. HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu
'nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, EVSİD Başkanı Talha Özger, MAKSDER Başkanı Tekin Çınar, MAPESAD Başkanı Tayfun Koçak
ve TÜYİDER Başkan Yardımcısı Fazıl Dede
katıldı. Ortak paydanın üretim ve ihracat olduğu etkinlikte pandemi sonrası küresel ticaret tartışıldı Türkiye'nin toplam ihracatına aralıksız katkı sunan üretici sektörler döviz girdisinin sürdürülebilir hale gelmesi için çalışmaya devam ediyor. Geçen yılı 8,2 milyar dolar
ihracatla kapatan hırdavat sektörü, sanayinin ve üretimin önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi. Webinar ortamında düzenlenen HISİAD Dernekler Buluşması'na Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, EVSİD Başkanı Talha Özger, MAKSDER Başkanı Tekin Çınar, MAPESAD Başkanı Tayfun Koçak ve TÜ- YİDER Başkan Yardımcısı Fazıl Dede katılım gösterdi. Türkiye'nin ihracat projeksiyonunun ele alındığı etkinlikten küresel ticarette önümüzdeki beş yıla damgasını vuracak fikirler çıktı. HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, webinardaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Gelişmekte olan bir ülke olarak maalesef dış ticaret eksiği veren ve buna bağlı olarak da dışa bağımlı bir ülkeyiz. 40 yıldır yaşamadığımız kriz kalmadı. Bu krizler içinde edindiğimiz manevra kabiliyetimiz ile çok şey öğrendik. 2020'nin ilk çeyreğinde hızlı başlayan ihracat ve ticaretimiz ikinci çeyrek itibariyle pandemi nedeniyle düşüş eğilimine girdi. Nisan ve mayıs ayları sıkıntılı geçti ancak daha sonrasında hükümetin almış olduğu tedbirlerin ardından işler hızlanmaya başladı."