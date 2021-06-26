Küçük yatırımcı tasarrufunun değerini sanat ile koruyacak

ARTIOX, daha önce varlıklıların ve yüksek gelir gruplarının yatırım yapabildiği sanat eserlerini, küçük yatırımcıların da yatırım yapabileceği bir alana dönüştürüyor. Tokenize edilmiş sanat eserlerinin bir parçasını almaya olanak tanıyan yeni nesil sanat yatırım platformu ARTIOX, expertiz raporu ve sigorta ile değerini güvence altına aldığı sanat eserlerine yapılan yatırımların Blockchain
teknolojisi ve sunmuş olduğu platform ile takibini ve kontrolünü sağlayarak yatırıma da güvence sağlıyor. Sanat eserleri, uzun zamandan beri yatırım aracı olarak kullanılıyor ve bu yatırım araçları uzun vadede değerini koruma ve artırma açısından güvenilir kabul ediliyor. Yakın zamana kadar sanat eserlerine yatırım, üst gelir gruplarının ve varlıklı kesimlerin yapabildiği bir yatırım türüydü. Dijitalleşme ve Blockchain
(Blokzincir) teknolojisi bu alanı, küçük yatırımcıların da kullanımına açmayı sağlıyor. Tokenizasyon ile paylaşım ekonomisinin sanat yatırımlarına yansıması mümkün olurken ARTIOX, oluşturduğu alım satım platformu ile Sanata Yatırımı 3.0 konseptini hayata geçirerek kendisini ve Türkiye
'yi bu alanda öncü konumuna oturtuyor. Yatırım sınıfı bir fiziksel sanat eserinin, değerinin belirlenmesi ve sigortalanmasının ardından tokenize edilerek çok sayıda yatırımcıya açık bir yatırım aracına dönüştürülmesi hazırlık aşamasını oluşturuyor. Buradaki süreçlerin inovatif boyutunu tokenizasyon oluşturuyor. FT (ERC20 standartı) yani Fungible Token
kullanımı sayesinde bir sanat eseri için onbinlerce token oluşturuluyor ve böylece küçük yatırımcının eserin belirli bir payını satın almasının önü açılıyor. Bunu takip eden ön satış ve genel satış süreçleri sonrasında esere ait token Artiox
platformunda listeleniyor ve alım-satım işlemlerine açık hale geliyor. Sürecin, finansal ve teknolojik olmak üzere iki boyutu bulunuyor. Yatırımcılığın finansal boyutunda, yatırım sınıfı sanat eserinin değerinin belirlenmesine yönelik ekspertiz raporu ve eserin sigortalanması ile güvenli bir zemin sağlanıyor. Eserin güvenli bir yerde saklanması, yatırımın güvenliğine yönelik fiziksel önlemleri tamamlıyor. Bu önlemlerin ardından Blockchain (Blokzincir) yapısı üzerinde her esere ait özel oluşturulan tokenler yatırımcıların bu eserlere diledikleri miktarlarda yatırım yapabilmesinin önünü açıyor. Bunun sonrasında ise, yatırımcıya güven veren standart, yatırımcının Artiox platformu üzerinde yatırımını takip ve kontrol edebilmesi ile sağlanıyor. Teknoloji tarafında, oluşturulan akıllı sözleşmeler (smart contracts) sayesinde eseri temsil eden tokenler ile yatırımcıların esere ortak olmuş olduğu payları garanti altına alınmasına olanak tanıyan yeni teknoloji ve iş modeli bulunuyor.