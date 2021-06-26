ÖZLEM KURT: Genel kurullarda elektronik dönem

Türkiye
'de en çok tercih edilen sermaye şirketi türlerinden birisi olan anonim şirketlerin zorunlu organlarından birisi de genel kurullardır. Genel kurul, şirketlerin karar organıdır ve karar verme yetkisini kanundan ve kanun hükümleri çerçevesinde esas sözleşmeden almaktadır. Prensip olarak 2 tip genel kurul toplantısı yapılır; olağan ve olağan üstü.
Genel kurullar, toplanma şekli bakımından fiziki ve elektronik olarak toplanabilmekle birlikte pandemiye kadar genel kurul toplantıları büyük çoğunlukla fiziki olarak yapılmaktaydı. Hatta elektronik ortamda yapılabilmesi için şirket ana sözleşmesinde düzenleme olması gerekirken, bu düzenleme genellikle yapılmazdı. Ayrıca 2012 yılı öncesi kurulmuş ve sonra da buna dair ana sözleşmesinde değişiklik yapılmayan şirketler de dahil olmak üzere, pandemi ile birlikte birçok şirket genel kurullarını yapamaz hale geldiler. Ayrıca özellikle ortakları yurt dışında bulunan veya yabancı sermayeli şirketler bakımından seyahat engelleri nedeniyle de genel kurullar yapılamadı ve bu şirketler için karar mekanizmasının işletilememesi sonucu doğurdu. Bunun üzerine 2020 yılında, zorunlu genel kurul toplantılarının Ticaret Bakanlığı
'nın almış olduğu kararla fiziki olarak gerçekleştirilmesi ertelendi.
Elektronik genel kurulların gerçekleştirilmesine yönelik kurallar, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'te düzenlenmektedir.
Belirtmek isteriz ki elektronik genel kurul sadece anonim şirketler
için mümkün olup limited şirket
, komandit şirket gibi diğer şirket türleri için mümkün değildir.
Bu uygulama için bazı şartların karşılanması gerekmektedir;
Ana sözleşmede düzenleme: Her şeyden önce elektronik genel kurul toplantısının gerçekleştirilebilmesi için şirket ana sözleşmesinde buna ilişkin düzenleme olmalıdır ve bu hükmün lafzı önem taşır.
Elektronik Genel Kurul Sistemi(EGKS) kurulmalı: Ancak ortakların herhangi bir yaygın uzaktan bağlantı uygulaması kullanması veya şirketlerine özgü merkezi video konferans yöntemiyle bir genel kurul gerçekleştirmesi teknik anlamda elektronik genel kurul olarak değerlendirilmeyecektir.
Şirketlerin, elektronik genel kurul sistemi ("EGKS") kurmaları veya dışarıdan bunun için hizmet almaları gerekmektedir.
EGKS'nin belirli teknik ve güvenlik kriterlerine sahip olması gerekmektedir ve bu kriterler Ticaret Bakanlığı tarafından çıkartılan Tebliğ'de düzenlenmiştir. Burada şirketlere EGKS'nin Tebliğ'deki hükümlere uygun olduğunu tespit ettirip, tescil ve ilan ettirme yükümlülüğü getirilmiştir.
Toplantı öncesi hazırlıklar yapılmalı:
Elektronik genel kurul toplantısı gerçekleştirecek şirketlerin, genel kurul öncesinde ortakların incelemesine sunulması zorunlu belgeleri ve gündeme ilişkin belgeleri EGKS üzerinden hak sahiplerinin incelemesine sunması gerekmektedir.
Elektronik genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilecek bir temsilcinin bulunması da zorunlu olup toplantı öncesi Bakanlık temsilcisinin atanması için gerekli başvuruların da yapılması gerekmektedir.
EGKS üzerinden toplantıya elektronik ortamda katılım bildirilmeli: Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklar da bu taleplerini EGKS üzerinden bildirmek zorundadır. Eğer ortak adına temsilcisi genel kurula katılacaksa bu durumda temsilcinin bilgileri EGKS'ye kaydedilecektir.
Elektronik ortamda katılım bildiren ortak, bu talebini geri almaksızın fiziki toplantıya katılamayacaktır.
Genel kurul toplantısına katılacaklar listesi EGKS üzerinden alınarak katılma hakkı bulunan ortakların veya temsilcilerinin sisteme güvenli elektronik imza ile giriş yapmasıyla gerçekleştirilecektir.
Bir genel kurul toplantısının eş zamanlı olarak hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleştirilmesi de mümkündür.
Dolayısıyla toplantı açılışı aynı anda hem fiziken hem de elektronik ortamda yapılacaktır. Toplantı açılışı sırasında teknik uzmanların yardımıyla toplantı öncesi yükümlülüklerin yerine getirildiğinin ispat edilmesi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin de bunları tespit etmiş olması gerekmektedir.
Toplantıya elektronik ortamda katılan ortak veya temsilcisi varsa görüş ve itirazlarını da elektronik ortamda bildirebilecek ve oyunu da yine elektronik sistem üzerinden kullanabilecektir.