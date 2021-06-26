Polisan ’da Cemal Drahor dönemi başladı

Mehmet Hacıkamiloğlu
'nun Polisan Holding
CEO'su olması ile boşalan Polisan Kansai Boya Genel Müdürlüğü'ne A. Cemal Drahor getirildi. Avrupa
'nın alanında tek otomasyon fabrikasına sahip, yanı sıra Türkiye'de 6000 yurt dışında ise 20 ülke ve 118 noktada hizmet sunan Polisan Kansai Boya'nın yeni Genel Müdürü A. Cemal Drahor, "Böylesine önemli bir markayı ve onun sunduğu üstün hizmet kalitesini daha da yukarı çıkarmak için hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Polisan Kansai Boya Genel Müdürü Mehmet Hacıkamiloğlu'nun Polisan Holding CEO'su olarak atanmasının ardından 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle Polisan Kansai Boya'nın Genel Müdürlük görevine A. Cemal Drahor getirildi. Cemal Drahor, konuyla ilgili açıklamasında "Polisan Kansai Boya'nın çok güçlü bir alt yapısı var. Yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunarken, gelecek nesillere sağlıklı bir yaşam ortamı bırakmak için sürdürülebilirlik olgusunu da odağına alarak faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.