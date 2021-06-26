‘Sürdürülebilir’ dünyanın hammaddesi madenlerde

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İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, sıfır emisyon hedefine dahil olan gelişmiş ülkelerde 2050'de fosil yakıt tüketiminin neredeyse sıfıra ineceğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarının dünyaya damgasını vuracağını söyledi. Çetinkaya, "Bakır, lityum, kobalt, nikel, grafit ve manganez gibi kritik madenler artık günlük hayatımızın vazgeçilmez parçaları olacak. 2050'de enerjide dışa bağımlı olmak istemiyorsak kendi madenlerimizi üretmek durumundayız. Çevreci yaklaşımlar ve madencilik yakın gelecekte aynı kümede faaliyet gösterecek ve bu durumu şu anda ironi olarak görmek gerçeği göz ardı etmekle aynı anlamı taşıyacak" dedi. Geçen yılı 4,27 milyar dolar
ihracatla kapatan ve Türkiye'nin toplam ihracatına aralıksız katkı veren maden sektörü ekonomik desteklerinin yanında dünyanın geleceğine de yön vereceğe benziyor. Yenilenebilir enerji kaynakları, elektrikli otomobillerin seri üretime geçmesi, sıfır emisyonda 2050 hedefi, Avrupa Birliği
'nin Green Deal (Yeşil Mutabakat) kriterleri ve temiz enerji gibi kavramların gelecek yüzyılda hayatın vazgeçilmez kavramları olacağı konuşuluyor. Enerji piyasalarının referans kuruluşlarına göre ise söz konusu kavramların çıkış noktasında 'Kritik mineraller' yani madenler var. Uluslararası Enerji Ajansı
'nın (IEA) 'Temiz Enerji Dönüşümlerinde Kritik Minerallerin Rolü' raporunda dünyanın sürdürülebilir geleceğine ilişkin somut tespitler yer aldı. TİM Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, konuya ilişkin detaylı değerlendirmelerde bulundu. Maden sektörünün özellikle çevrecilik anlamında son derece yanlış bir algıya sahip olduğunu ve söz konusu algının aksine sektörün daha yaşanılabilir bir dünyanın başrol oyuncusu olacağını savunan Rüstem Çetinkaya şu ifadeleri kullandı: "Bana göre bu bir ironi değil, gerçeğin ta kendisi. Daha yaşanılabilir bir dünyanın geleceği madenlerde yatıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporu, kritik madenlerin gelecek yüzyıla damgasını vuracağını açıkça gösteriyor. Bugün trafikteki elektrikli araç sayısının artış hızına baktığımızda dünyanın nasıl bir geleceğe evrileceğini görebiliriz."