“Türkiye’nin sağlıkta dışa bağımlılığı en az yüzde 25 azalacak”

36 ülkeye medikal ürün ihracatı gerçekleştiren Dentac'ın Tedarik Zinciri Direktörü Ömer Aydın: "Türkiye
, pandemi ile birlikte özellikle tıbbi koruyucu ürün ihracatında ciddi ivme yakaladı. Şu anda tıbbi malzeme ve tıbbi cihazda dışa bağımlılığımız yüzde 80'lerde. 2023'te bu oranın yüzde 55 seviyelere gerileyeceğini düşünüyoruz" dedi. Aydın, kısa süre önce kurulan Milli Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
'nın yerli üreticilerin önünü açacak bir sistemi beraberinde getireceğini belirterek şunları söyledi: "Bu gelişme, ilaçtan medikal ve tıbbi cihazlara kadar pek çok kritik öneme sahip malzemenin ülkemizdeki imkanlarla daha rekabetçi bir ortamda üretilebilmesinin önünü açacak. Türkiye, özellikle tıbbi koruyucu malzemelerde ciddi bir ivme kazandı. Buradaki husus, pandemi öncesi bu alandaki çoğu ürünün Çin
menşeli olmasıydı. Küresel salgınla birlikte özellikle Avrupalı
üreticilerin Çin mallarına bakış açısı değişti. Yerli üreticilerimiz bu alanda özellikle üretim kalitesi ve fiyat avantajı ile dünya pazarlarındaki konumunu pekiştirdi. Devletin sağlık alanında yapmış olduğu yatırımlar Türkiye'yi bu alanda dünyanın önde gelen ülkeleri arasına soktu. Şimdi sağlık malzemelerindeki dışa bağımlılığımızı azaltma zamanı. İhracatın zincir bir yapıda gerçekleştiğini vurgulayan Aydın, "Bu bağlamda son dönemde navlun fiyatları ve konteyner konularında yaşanan sıkıntılar ihracatçımızın önündeki en büyük engellerden biri."