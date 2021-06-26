Üretimde dijital değişime uyum

TİGSAD 11. Olağan Genel Kurulu öncesi Legacy Ottoman Hotel'de sektör temsilcileri ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Nazım Kanpolat, gerçekleştireceği projeler hakkında bilgi verdi. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ve ASKON Başkanı Orhan Aydın'ın da katıldığı toplantıda "Hepimiz için hayırlı olacağına inandığımız, ticaretimize ve ülkemize değer katacak yeni bir dönemi başlatmanın heyecanı içindeyiz" diyen Nazım Kanpolat, iç giyim sektöründe bir ilki gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi. 3 – 6 Ağustos tarihleri arasında iç giyim sektörünün merkezi sayılan İstanbul
Yeşildirek'te ilk kez gerçekleştirilecek "Linexpo Streetfest"in tanıtım filmini üyelerle paylaşan Nazım Kanpolat, yaptığı sunumla da yeni dönemin çalışmalarını aktardı.
YABANCI ALIM HEYETLERİ
Nazım Kanpolat konuşması sırasında, önümüzdeki günlerde başkanlık görevini devralacağı Mustafa Nazik
ve ekibine sektöre yaptıkları katkılardan dolayı teşekkürlerini sundu. Nazım Kanpolat, "Yeni dönem, yeni projeler ve yeni kazançlar diyerek kolları sıvıyoruz. Hedefimiz, üyelerimizin satış potansiyelini artıracak projeler gerçekleştirmek olacak. Bu kapsamda yapacağımız uluslararası bir etkinlik ile Yeşildirek sokaklarını festival alanına çevireceğiz. Katılımcıların sonbahar-kış sezon açılışını yapacakları festivalde, pandemi kurallarına uygun olarak yabancı ve yerli alım heyetlerini ağırlayacağız" dedi.
YURT DIŞI ATAĞI
İlgili bakanlıkların da desteğini alarak yurt dışı çalışmalara ağırlık vereceklerini ifade eden Nazım Kanpolat şöyle devam etti; "Dünya pazarında bilinen önemli iç giyim markalarını satın almak veya lisans anlaşması yapmak suretiyle Türkiye
'deki üretici firmalarımıza katma değerli ürün satış imkanı sağlayacağız. Yurt içi ve yurt dışı firmalar ile ikili görüşme organizasyonları gerçekleştireceğiz. New York'ta hazır halde bulunan toplantı salonumuzu tüm üyelerimizin kullanımına sunacağız. Potansiyel müşteri olabilecek ülkelerdeki ticaret odaları ve tüm satış kanalları ile koordineli çalışarak TİGSAD üyelerinin marka ve ürünlerinin 365 gün 24 saat sergileneceği sektörel portalımızı hayata geçireceğiz."
DİJİTAL DEĞİŞİME UYUM
Dijital değişime ayak uydurarak sanal fuarlar ve yeni nesil dijital satış kanallarına yatırım yapacaklarını da belirten Nazım Kanpolat, "Üyelerimizin İTKİB'in Kasım ayında gerçekleştireceği Sanal Hazır Giyim Fuarı'na katılım göstermesini kolaylaştıracağız. TİGSAD adı ve açılımına değer katacak 'Türkiye' ibaresinin alınması için gerekli hazırlıkları tamamladık. Gerekli başvuru sürecini başlatarak Türkiye İç Giyim Sanayicileri Derneği ismini bu dönemde alacağız. Sektörümüze kattıkları ve katacakları değeri daha görünür kılmak için yönetim kurulumuzdaki kadın temsilci sayısını arttıracağız. Üniversiteler ile ortak çalışarak, son sınıf öğrencilerine üye firmalarımızda staj ve yarı zamanlı çalışma imkanı vererek ülke istihdamına katkıda bulunacağız" dedi.
"BU FESTİVAL İLK VE FARKLI OLACAK"
Toplantıda, İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ve ASKON Başkanı Orhan Aydın da birer konuşma yaptı. Orhan Aydın, "Hazır giyimin bel kemiği olan iç giyim sektörünün en önemli temsilcisi olan TİGSAD'ın önümüzdeki vizyonunu değerli başkanımızdan heyecanlı bir şekilde dinlemiş olduk. Henüz mazbatasını almadan projeleriyle hepimizin gözünü doldurdu. Kendisini ve ekibini tebrik ederim" dedi. İç giyim sektörünün, hazır giyimde güçlü alanlardan biri olduğunu belirten Mustafa Gültepe ise, " İç giyim, 2020 yılında hazır giyim sektörü içinde yüzde 2.2 oranında artış gösterdi. Toplamda 2020 yılında pandemi süresince hazır giyim sektöründe yüzde 3.3 oranında bir azalma söz konusu oldu. Bu iç giyim sektörünün dinamikliğini gösteriyor. 2021 yılında da artış devam edecek. Bu organizasyon nedeniyle Nazım beyi tebrik ediyorum. Doğru olan projelere bütün imkanlarımızla destek oluyoruz. Nazım beyin projeleri de sektörü ileriye taşıyacak projeler. Bu festival ilk ve farklı olacak" dedi. TİGSAD üyeleri ve Yeşildirek esnafının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda gelen sorulara, Nazım Kanpolat bizzat yanıt verdi. Toplantı sonunda, "Linexpo Streetfest"in sponsorluk alanları için özel görüşmeler de gerçekleştirildi.