Giriş Tarihi: 26.6.2021

Üretimde dijital değişime uyum

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği’nde (TİGSAD) yeni dönem, ilklerle başlıyor. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek 11. Olağan Genel Kurul’da başkanlık görevini devralacak olan Nazım Kanpolat, Türk iç giyim ve çorap sektörünün dünya ile yarışır hale getirilmesi için ekibiyle birlikte çalışmalara başladıklarını söyledi