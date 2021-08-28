10 milyar dolarlık sektör buluşuyor

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'nin en prestijli fuarlarından Güzellik ve Bakım İstanbul, 9-12 Eylül 2021 tarihleri arasında, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı – Rumeli Salonu'nda gerçekleşecek. Sektörün amiral gemisi konumunda olan fuar yerli ve uluslararası markaları bir araya getirmenin yanı sıra kozmetik ve medikal cihaz ithalatının yüzde 90'ının gerçekleştiği bir ticaret köprüsü olma özelliği de taşıyor. 33 yıldır kesintisiz düzenlenen Türkiye'nin ilk Güzellik ve Bakım Fuarı bu sene 9-12 Eylül tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yıllardır güzellik sektörünü bir araya getiren Güzellik ve Bakım İstanbul Fuarı'nda yine en son güzellik trendleri, gelişmiş teknolojiler ve sektörün öncüsü Almanya, Fransa, İrlanda, ABD, İngiltere ve Güney Kore'den markaların yeni ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Fuar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan TG Expo'nun Proje Direktörü Gökhan Büyükataman "Dünyada 10 milyar dolarlık bir pazar olan medikal estetiğin Türkiye'deki pazar payı 100 milyon dolar ve her sene yüzde 10 büyüyor. Bununla birlikte uygulama sayısı bakımından Avrupa 1'incisi ve Dünya 5'incisi olan ülkemizde kadınlarımız yıllık 400 bin TL'lik harcama yaparak medikal estetik alanının gelişimine ivme kazandırıyor. Biz de bunun bilinciyle hareket ettik ve fuarımızda günümüzün yükselen değeri medikal estetik alanında da ziyaretçilerimize güçlü bir içerik hazırladık" dedi.