Ankara’nın merkezinde yeni nesil yaşam projesi

View Yapı, Ankara
'nın merkezinde iş, yaşam ve sosyal hayatı bir araya getiren projesiyle yeni nesil yaşam konseptini hayata geçiriyor. Başkent merkezinin dönüşümünün en yeni ve örnek projesi Metafor ofis, rezidans ve açık hava alışveriş merkezinden oluşan temasıyla karma yaşam projeleri arasında öne çıkıyor. İkonik mimarisi ile göze çarpan Metafor Ankara, geçmişten günümüze ticaret hayatının en hareketli olduğu Millet Bahçesine komşu İskitler bölgesinde şehrin bütün ana arterlerinin tam ortasında yer alıyor. View Yapı CEO'su Ali İmran BOZDOĞAN, projeyi tasarlarken Ankara'da iş, ticaret ve yaşam dünyasının ihtiyaç ve taleplerini değerlendirerek yeni nesil yaşam konsepti geliştirdiklerini belirtti. Bozdoğan şunları anlattı: "Proje geliştirme sürecinde başkentin ihtiyaçlarını değerlendirerek kendimize kriterler belirledik. Bunların başında lokasyon geliyor. Ankara'da şehrin büyümesi ile paralel olarak yeni projeler kent merkezinin uzağında yer aldı. Şehir merkezinde ise daha çok eski yapılar bulunuyor. Oysa Ankaralılar hem şehir merkezinde yer almak hem de modern ve konforlu bir yaşam istiyor. Bunun yanında trafikte zaman kaybetmeden evinden ofisine ulaşmak önemli bir ihtiyaç haline geldi. Projemiz Ankara'nın merkezinde olması, ana arterlerin kesişimde olması ve toplu ulaşım araçlarının tamamına yakınlığıyla öne çıkıyor. Tespit edilen ikinci ihtiyaç ise hayatı kolaylaştıran çözümler bulmak oldu. Konut, iş yeri ve sosyal hayatı bir arada sunan bir projemiz donanımlarıyla da kentin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Ofis bloğumuz kat bahçelerinden ortak kullanımlı toplantı salonlarına, kafe ve restoranlardan fitness salonlarına, cep sinemasından concierge hizmetine kadar iş hayatına konfor ve kolaylık katacak pek çok sosyal olanağı bir arada sunuyor. Üçüncü olarak mimaride çevre dostu yaklaşımlar ve pandemi ile birlikte değişen hayatın yeni normallerine uygun olarak sağlıklı yaşamın bir ihtiyaç olduğunu belirledik. Bu nedenle daha çok açık alanı bulunan, nefes alan ofis, rezidans ve alışveriş merkezi tasarladık. Ankara'nın en büyük parkı Millet Bahçesi'ne komşu olan projemizde bloklarımız arasında yeşile dokunan geniş alanlar bıraktık. Projemizle birlikte Ankara'nın en büyük açık alış veriş merkezine imzamızı da atmış oluyoruz. Projemiz faizsiz, bankasız ödeme sistemi ve cazip lansman fiyatlarımızın yanında bölgenin değişen vizyonu ile artan cazibesinin getirdiği taleple yatırımcılarına yüksek yatırım geri dönüşüm hızı sunuyor." dedi. Bu nedenlerle "En İyi Yeni Nesil Yaşam Projesi" ödülüne layık görülen Metafor, Ankara iş ve ticaret dünyasının buluşma noktası olmaya hazırlanıyor. Metafor yatırımcısına ekstra güvence sağlayan bina tamamlama sigortası garantisi sunuyor. Gayrimenkul sektörü için önemli bir güvence kaynağı olan bina tamamlama sigortası risksiz bir yatırımı mümkün kılıyor. View Yapı CEO'su Ali İmran Bozdoğan bina tamamlama sigortası ile ilgili olarak, "Yatırımcılarımız projeye topraktan dahil olmanın fiyat avantajını yaşarken, biz de onların yatırımlarını bina tamamlama sigortası ile güvence altına alıyoruz. Gayrimenkul sektöründe sayılı firmanın sunduğu bu ekstra güvencenin yatırımcılar açısından çok büyük önemi olduğunu düşünüyoruz " dedi.