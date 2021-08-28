Artık gözardı edemeyeceğimiz bir kavramla karşı karşıyayız

Dünya değişiyor. Yeni gelen nesillerin yaşam alışkanlıkları, değerleri, iş yapış şekilleri değişti. Toplum içinde farklı boyutlarda yaşar gibi hissediyoruz çoğumuz. Bu kavram yeni olmamakla birlikte, uzun yıllar çok uluslu şirketlerde yöneticilik yapmış olan SERVET AKKAYNAK tecrübelerini farklı başlıklar altında aktarıyor. Farklı kültür ve yaş grubundaki çalışanları gözlemleme ve birlikte çalışma imkanı bulmuş olan yazarımız geleceği KÜLTÜREL ZEKA'nın şekillendireceğini aktarıyor. 2011 yılında kurulan CERES YAYINLARI, iş dünyası, edebiyat, kişisel gelişim, biyografi alanlarında yeni kitaplar oluşturmak ideali ile yola çıktı. 2021 yılına geldiğimizde 300'e yakın basılı yayın, 350 E-kitap, 150 den fazla yazar, gerçekleştirdiği etkinlikler ve eğitimlerle yayın camiasında hatırı sayılır bir yer edindi. Yazarlarımız ve eserlerimizle her geçen gün değer üretmeye devam ediyoruz. Yazar Servet Akkaynak ise Alman Lisesi
'nin ardından bitirdiği ODTÜ İnşaat Mühendisliği'nden sonra birçok önemli firmada uluslarası roller üstlendi. İş dünyasındaki üst düzey yöneticilik süreci Libra Endüstriyel Ürünler A.Ş'de start aldı. Ardından Anadolu Motor Grubu'nda Pazarlama ve Satış Direktörü olarak atandı. Yaklaşık 5 yıl bu görevi sürdüren Akkaynak, daha sonra ZF Trading A.Ş (Mannesmann Sachs) ve Bosch İran Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Ardından 2011 yılında- Bosch Rexroth Genel Müdürlüğü görevlini üstlenen Akkaynak 2018'de ise Candy Hoover Group Türkiye CEO'su olarak atandı ve 2 yıla yakın süreyle de bu görevini başarıyla sürdürdü. 2019 yılında A-Partners İş Çözümleri firmasını kuran Akkaynak, aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı dersleri veriyor. Dünyanın içinde bulunduğu dijital dönüşüm, adını bile bilmediğimiz yeni meslekleri, devrimleri beraberinde getiriyor. "Endüstri 4.0" henüz gerçekleşmeden adı konan bir devrim… Ancak öyle bir devrim ki, zihinlerde yarattığı gerçeklikle, geleceğin rotasını çizmeye başladı bile! Hemen ardından "Toplum 5.0"…
Bu çalışmayla; dijital dönüşüm, Yaşamı, sürekliliği, doğayı ve toplumu ileri taşıyacak Yeni Zekâ Tanımı – KÜLTÜREL ZEKÂ'dır. Şimdi sayfalarda dolaşırken kendi kültürel zekâ kavramınızı da sorgulayacaksınız.