Begüm Yachting başarısını sürdürdü

Arnavutluk, İspanya ve Küba gibi onlarca ülkede açtığı ofisleriyle uluslararası alanda Türkiye
'yi temsil eden Begüm Yachting Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğulu, pandemi döneminde yatlarıyla Türkiye'ye gelen turistleri deniz uçaklarıyla aldırarak düzenlediği Türkiye turlarıyla hizmet kalitesinde fark yarattı. Bu zamana kadar, Bill Gates, Paul Allen, Michael Douglas, Carl Lagerfeld ve Suudi Arabistan Kralı Abdullah gibi isimlerle çalıştıklarını belirten Begüm Doğulu "Pandemi sürecinin oluşturduğu belirsizlik ortamında işimizde yaptığımız inovatif çalışmalarla yurt dışındaki pazar payımızı arttırdık. Bu dönemde,yatlarıyla Türkiye'ye gelen turistleri deniz uçaklarıyla alıp Efes Pamukkale gibi ülkemizin tarihi ve turistik yerlerine seyahatler düzenledik. Müşterilerimiz tarafından çok ilgi gören bu hizmetimiz ayrıca oluşturduğu ekonomik hareketlilikle de esnafımızın da yüzünü güldürdü. Gelen misafirlerimiz üst gelir gurubu olduğu için gittikleri yerde binlerce dolarlık alışveriş yaptı. Buda haliyle bölge esnafımız için çok ama çok iyi bir durum oldu "dedi. 1997 yılında daha 20'li yaşlarında kendi işini kuran, onlarca saatlik uçuşla hayatında ilk kez gittiği ülkelerde gündüz sıcağında broşür dağıtan akşamları ise parasızlıktan banklarda yatan Begüm Doğulu "Şu anda İspanya, İtalya, Mısır, Malezya başta olmak üzere dünyanın onlarca ülkesinde yatların bakım ve onarım hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Önceden müşterimiz yatını bakım ve onarım için Türkiye'ye gönderirdi. Fakat gerek mazot gerekse başka artan maliyetlerden dolayı müşterilerin bir kısmı yatlarını ülkemize göndermemeye başlamıştı. Bizde yeni bir hizmet modeli geliştirerek onların istediği yere ekibimizle gidiyor ve yatlarının bakımını gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.