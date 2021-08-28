Çorum ve Malatya’daki Esnaf ve KOBİ’lere Destek

Fintech ve faktoring şirketi Tam Finans, Temmuz ayından itibaren normalleşme sürecinin başlamasıyla yaygın şubeleşme stratejisini kaldığı yerden devam ettirerek Çorum
ve Malatya
'da yeni şube açtığını duyurdu. Tam Finans Genel Müdürü Hakan Karamanlı, "Amacımız ticaretin güçlenerek devam etmesine katkıda bulunduğumuz gibi, bölge halkına da istihdam sağlamak" dedi. Bir yılı aşkın süredir pandemiye karşı verilen mücadele, pek çok esnaf ve KOBİ'nin yara almasına, iş fikrini hayata geçirmek isteyen kimi girişimcilerin de planlarına ara vermesine neden oldu. Kademeli normalleşmenin devam etmesiyle birlikte, tıpkı sosyal yaşam gibi ticari hayatın da eski düzenine döneceğine dair sinyaller güçlenirken faktoring şirketlerinden de yeni adımlar geldi. Türkiye'nin önde gelen fintech ve faktoring şirketlerinden Tam Finans, yaygın şubeleşme stratejisi kapsamında Malatya ve Çorum'da yeni şube açtığını, böylece 26 ilde toplam 39 şubeye ulaştığını duyurdu. Şirketten edinilen bilgilere göre, Malatya ve Çorum'un yanı sıra, çevre illerde de esnaf ve KOBİ'lere daha fazla dokunulması, acil nakit ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tam Finans Genel Müdürü Hakan Karamanlı, "Tam Finans olarak, Türkiye ekonomisine, KOBİ'lerimize ve esnafımıza güvenimiz tam. Ülkemizde, ticaretin ve iş dünyasının her koşulda hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Nitekim TOBB verileri, yılın ilk 5 ayında kapanan şirketler olduğu gibi, 45 bin 212 yeni şirketin de kurulduğunu gösteriyor."