Demir ve demir dışı ihracatta vites artırdı

Son 12 ayda 10,5 milyar dolar ihracatla milyarlık hedefi geride bıraktı Demir
ve demir dışı metaller sektörü ocak-temmuz döneminde 6,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör temmuz ayında ise 930 milyon dolarlık ihracat ile yüzde 23,3 artış sağlayarak Türkiye'nin genel ihracatından yüzde 5,7 pay aldı. Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, "Sektör olarak ülke ekonomimize katkı sunmaya devam ediyoruz. Yılın kalan döneminde de ihracatımızdaki artış devam edecek" dedi. Demir ve demir dışı metaller sektörü, Türkiye'nin toplam ihracatına verdiği katkıyı artırarak sürdürüyor. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), sektörün ocak-temmuz dönemi ihracat rakamlarını açıkladı. 2021 ocaktemmuz kümülatif verilerine göre Türkiye ihracatı 121,3 milyar dolar olarak hesaplanırken, sektör ihracatı aynı dönemde yüzde 46,4 artış ile 6,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörün son 12 aylık ihracatı 10,5 milyar dolara ulaşarak sene sonu ihracat hedefi olan 10 milyar doları şimdiden aştı.
EN ÇOK İHRACAT AB ÜLKELERİNE
İhracat rakamlarını değerlendiren İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, "Sektör olarak ülke ekonomimize katkı sunmaya devam ediyoruz. Yılın kalan döneminde de ihracatımızdaki artış devam edecek. Sektörün en çok ihracat yaptığı bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracatımız AB'deki ekonomik canlanmaya paralel olarak 2021 temmuz ayı itibarı ile bir önceki seneye göre yüzde 48,2 artarak 503,4 milyon dolara ulaştı. Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün 2020 yılı birim ihraç fiyatı kg. başı 3,34 dolar iken 2021'in ilk 7 ayında yüzde 15 artışla kg. başı ihraç fiyatı 3,84 dolara ulaştı. Sektörümüzün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 124,3 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 64 milyon dolar ile İtalya ikinci sırada, 54 milyon dolar ile İngiltere üçüncü sırada oldu. Dördüncü sırada ise ABD yer aldı ve gerçekleştirilen ihracat yüzde 42,3 artış ile 48,8 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi. 2021 ocak-temmuz kümülatif verilerine göre en çok ihracat gerçekleştirdikleri pazarları açıklayan Öztiryaki şunları aktardı: "Bu dönemde en çok ihracat 839 milyon dolar ile Almanya'ya, ikinci olarak 453 milyon dolar ile İtalya'ya ve üçüncü olarak Brexit sonrası önemli bir ivme yakalanan Birleşik Krallık'a 373 milyon dolar olarak gerçekleştirildi. STA sonrası Birleşik Krallık'a değerde yüzde 84 miktarda ise yüzde 49 oranında bir ihracat artışı gerçekleştirdik. Böylece hem değer olarak hem de miktar olarak, sektörün ortalama ihracat artışının 2 kat üzerinde bir artış yakaladık."
BU YIL TASARIM YARIŞMALARIMIZDA TEMA AFET VE ACİL DURUMLAR
Markalaşma ve katma değerli ürün dendiğinde tasarımın önemini vurgulamamız gerekiyor diyen Öztiryaki, sözlerine şöyle devam etti: "İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) olarak, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) işbirliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile 2005 yılından bu yana düzenlenmekte olduğumuz İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarının bu seneki konusunu Afet ve Acil Durumlar olarak belirledik. İnsanlık için son derece önemli olan bu tema kapsamında tasarımcılarımızı afet öncesi ve sonrasında hızla kullanılabilecek hayat kurtarıcı ürün konseptleri tasarlamaya davet ediyoruz."