Diyarbakır’dan Miami’ye uzanan bir başarı öyküsü

Henüz 14 yaşında iken Diyarbakır
'dan Bodrum'a gelen Veysi Akdemir iş hayatında önemli bir başarıya imza attı. Dünyanın en ünlü şehirlerinde restoranlar kuran ve Türkiye'yi başarıyla temsil eden Akdemir hikayesini şu sözlerle anlattı: "14 yaşımda Bodrum'a Diyarbakır' dan geldim 14 gün boyunca plajda gazete üzerinde yattım. Fakir bir aile çocuğu olarak hayatla mücadele etmeye başladım. Ama ticari zekam güçlüydü. 18 yaşımda ilk teknemi aldım, 19 yadında iki tekne bir restoran sahibi oldum. 23 yaşımda Hollandalı ortaklarım oldu. Türkiye'de devasa büyüklükte soğuk hava depoları ve büyük bir balık şirketi kurduk. Hollanda'dan dondurulmuş balık getirerek buradaki bütün beş yıldızlı otellere ve restoranlara vermeye başladık. Şirketi çok büyüterek belli seviyeye getirdik. Ardından Irak-Erbil'in en büyük mobilya mağazasını açtık. 2011 senesine kadar Türkiye'de özellikle Bodrum'da çok güzel projelere imza attım bütün şirketlerimizi TİANA GRUP ismi altında toparladık. Bugün itibarıyla otelcilik restoran ve yatçılık sektörlülerinde olarak faaliyet gösteriyorum. İnşaat bölümünde konut ve villa inşaatı yapıyoruz. Yatırımlarımın bir kısmını 2014 yılından itibaren Miami ye kaydırdım ordada SALT Kitchen adı altında üç tane restoran açtık ve aynı zamanda otel ve diğer yatırımlarımız yurt dışında devam ediyor. Global yatırımlarımız yurt içi ve dışında sürdürüyoruz."