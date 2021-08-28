HAKAN KARAMANLI: Fiyatlandırmanın sırları 1

Fiyatlandırmanın babası sayılan Hermann Simon "Bir Fiyatlandırmacının İtirafları" kitabında çoğu işletmenin fiyat belirlerken maliyetlere ya da rakiplere bakarak karar verdiğinden bahseder. Maliyetlerin üstüne beklenen kazanç konularak oluşturulan bir fiyatlama sistemi bir taraftan maliyetlerin bir kısmı değişken olacağı (ne kadar satış yapacağınızı baştan kestiremeyebilirsiniz) diğer taraftan da beklenen kazanç miktarının müşteri talebi ile uyumsuz olma ihtimalinden dolayı risklidir. Rakiplere bakılarak belirlenen fiyatlama ise piyasanın sizin fiyatlarınıza vereceği tepkiye bağlıdır ki hiçbir işletme satış ve gelir miktarını rakibinin kararlarına bırakmak istemez.
Bu yüzden Hermann Simon fiyat belirleme sürecinde maliyet ve rakiplerin yanı sıra müşteri tercih, davranış ve ihtiyaçlarının doğru analiz edilerek hareket etmenin önemine işaret eder.
Ünlü pazarlama gurusu David Ogilvy fiyat bir tahmindir demiştir, peki fiyatı belirlerken doğru tahmin nasıl yapacağız. Yıllar önce piyasada çok az bulunan modelde arabamı ikinci el satmaya çalıştığımda oto galerilerinin birbirlerine sorarak fiyat belirlemeye çalıştığına şahit oldum. Önerilen fiyatları beğenmedim ve bir ilan vererek 3 gün içinde %50 daha fazlasına satmayı başardım. Galerilerin bu kadar kötü teklif vermelerini yüksek kar marjı beklentisinden olamazdı, gerçekten de temel sorun bu model araba için ikinci el piyasa fiyatının oluşmamış olması idi. Şaşırtıcı olan ise araç alım satımı yaparak para kazanan bunca esnafın ikinci el fiyatı hakkında bu kadar kötü tahminde bulunmaları idi.
Gerçekten de referans olmaksızın fiyatı tahmin etmek imkansızdır. Hiç almadığınız bir ürün hayal edin; örneğin lezzetli bir eğe otu olan çibes ? Çibes otunun kilosu kaç para olmalıdır ? 3 TL ? 5 TL ? ya da 20 TL ? Tahmin edebilmek için hemen ıspanak
ya da semiz otu gibi daha bildik otları referans almaya çalışırız değil mi ? Muhtemelen tahminimizi fiyatını biliyorsak ıspanaktan pahalı olacak şekilde yapacağız, ama bu durumda bile birbirine çok yakın görünen 3 TL ve 5 TL arasında bile %60 fark olduğunu gözden kaçırmayalım.
Pek çok ürün ve servis için fiyat pazarlıkla belirlenir, bu yüzden müzakere teknikleri kullanarak karşı tarafın manipüle edilmesine açıktır. En önemli müzakere tekniği Tversky ve Kahneman'in 1979 yılında yayınladıkları "belirsizlik altında karar verme" çalışmasından çıkan "çapalama etkisi" teorisidir. Bu çalışmada 2 ayrı grup üzerinde bir deney yapılarak katılımcılardan sadece 10 ve 65 değerleri gelecek şekilde önceden ayarlanmış bir çarkıfelek çevirmeleri istenir. Daha sonra Afrika ülkelerinin Birleşmiş milletlerdeki temsil oranının bu rakamdan az mı çok mu olduğu ve hangi oranda temsil edildiklerini tahmin etmeleri istenir. Çarkıfelekte 10 rakamı gelenler ortalama olarak yüzde 25 oranında temsil tahmin ederken, çarkıfelekte 65 gelenler ortalama yüzde 45 tahmininde bulunur. Çarkıfelek gibi konu ile hiçbir ilgisi olmayan bir gösterge bile deneklerin tahminini neredeyse 2 misline yakın değiştirmiştir.
Hermann Simon bir fiyatlandırmacının itirafları adlı kitabında alıcıların beklentilerini karşılamak için küçük bir oyun oynayan iki terzi kardeşten bahseder. Bu kardeşlerin dükkanına bir müşteri fiyat sorduğunda, tezgahta olan kardeş içerdekine seslenerek ürünün fiyatını sorar, 15 dolar cevabını aldıktan sonra döner ve müşteriye sizin için 10 dolar diye fiyat verir. Bu yöntem müşteri üzerinde direk olarak 10 dolarlık fiyatı duymasından çok daha fazla etki yaratır. 15 dolarlık fiyat anında bir çıpa etkisi yaratır, ayrıca önemli bir oranda indirim yapıldığını hissedeceği için karşı tarafın bir çaba, bir adım attığı kabulü ile pazarlığa oturur, bu da satıcıya avantaj sağlar. Bir pazarlık esnasında ortaya atılan ilk fiyat çapa etkisi yarattığı için bu yüzden çok önemlidir.
Üzerinden yıllar geçmesine ve aksini ispat etmeye yönelik pek çok çalışmaya rağmen bu teori bugün hala geçerliliğini korumaktadır. Hatta ilerleyen yıllarda bir ödül ya da kişisel çıkar söz konusu olduğunda tahminlerin daha kaliteli olacağına yönelik çalışmalar yapılmış, deneklere ilk gördükleri rakamın yönlendirici olduğu baştan söylenerek testler tekrar edilmiş ancak sonuç değişmemiştir. Çapa etkisi aynı ürünün farkı boyutlarda satılması durumunda çok daha kolay kullanılır. Örneğin sinemalarda satılan mısır ya da pek çok kafede içeceklerin üç ayrı boyda sunuluyor olmasının nededi budur. Çok az fark vererek daha fazlasını ekle edebilme olanağı sizi yönlendirir ve ihtiyacınızdan fazlasını almış olursunuz.