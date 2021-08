Her 100 kişiden 73’ü daha uzun tatil planlıyor

Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Simon Kucher & Partners tarafından 2020 yılının Mayıs ve Aralık aylarında yapılan ve salgın sonrası otel, turizm ve eğlence sektöründeki değişen tüketici davranışlarını inceleyen çalışma, 2021 yılı içinde 7 binden fazla katılımcı ile yeniden gerçekleştirildi. Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen Rusya Almanya ve İngiltere gibi ülkelere odaklanan çalışma, yabancı turistlerin salgınla beraber değişen yaşam tarzları sonucu tatilden yeni beklentilerine yön veren trendlere ışık tuttu. Araştırmaya göre son dakika rezervasyonları iki kat artacak. Tüketiciler sağlık sigortası ve son dakika iptal hakkını içeren rezervasyonlarda daha fazla ödemeye razı. Her 100 kişiden 83'ünün yurt dışı tatil tercihinde deniz-kum-güneş ve şehirtarih turizmi talebi yerini wellness ve doğa/macera deneyimlerinin de yaşanabileceği alternatif lokasyon ve tesislere bırakacak. Uzaktan çalışma konforu sunabilen tesisler, turistleri daha uzun süre ağırlayabilecek. Gerek sağladığı döviz girişi gerekse yarattığı istihdamla Türkiye için hayati sektörlerden biri olan turizm; parlak yılı 2019'da 34,5 milyar dolar geliriyle rekor seviyelere ulaşmıştı. COVID-19 etkisinin kendisini en çok gösterdiği 2020 yılında, turizm geliri 12,2 milyar dolara ulaşabildi. 2020 yılında Türkiye'yi ziyaret eden toplam 15,9 milyon ziyaretçininin; 12,7 milyonunu yabancı turistler, 3,2 milyonunu ise yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu. 2020 yılında Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler ise sırası ile Rusya, Bulgaristan, Almanya, Ukrayna ve İngiltere oldu. 2021 yılının ilk 6 ayında ise Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 27 oranında arttı. Ziyaretçi profilinde Ukraynalılar ilk sırada yer alırken onu Rusya Fedarasyonu ve Almanya vatandaşları izledi. Seyahat planlarında Türkiye'yi ilk seçenekler arasında gören İngiliz, Rus ve Alman turistlerin COVID-19 ile beraber değişen seyahat alışkanlıklarını ve beklentilerini anlamak ve bu değişiklikleri önceden tespit etmek, yabancı turistleri hedefleyen otel, turizm ve eğlence şirketleri için kritik önem taşıyor. Oldukça çarpıcı veriler içeren araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye'yi en fazla ziyaret eden milletlerden Rus, Alman ve İngilizlerin yalnızca yüzde 11'i son bir yıl içerisinde yurt dışı seyahati gerçekleştirdi. Ancak, pandemi sonrasında, yurt dışı seyahatine olan tercihlerde artış bekleniyor, araştırmaya katılan yaklaşık her iki yabancıdan 1'i pandemi sonrasında yurt dışı seyahati gerçekleştirmek istediğini belirtti.Salgın, dünyanın her yerinde tüketicilerin yaşam tarzlarını ve tüketim alışkanlıklarını değiştirdi. Simon-Kucher & Partners'ın araştırması, Türkiye'yi en çok ziyaret eden ülkelerin vatandaşlarının turizm ve seyahat sektörüne yönelik değişen taleplerine dikkat çekiyor. Turizm sektöründe yer alan her şirketin yeni dönem yol haritaları için mutlaka göz önünde bulundurmaları gereken 4 önemli trendi ortaya koyuyor. Pandeminin küresel olarak yarattığı belirsizlik, turizm sektöründe son dakika rezervasyona ilgiyi artırmaya devam ediyor. Pandemiden önce katılımcıların sadece yüzde 14'ü son dakika rezervasyon yaptığını belirtirken bu oran pandemiden sonra yüzde 35'e çıktı. Seyahat kısıtlamaları, vaka sayılarındaki hızlı değişikler ve COVID-19 ile ilgili devlet politikaları; son dakika rezervasyonlarına artan ilginin arkasındaki en önemli nedenler olarak öne çıkıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 31'i seyahat kısıtlamaları, yüzde 24'ü seyahat için tercih edilen destinasyondaki vaka sayılarında son durum, yüzde 18'i ise COVID-19 ile ilgili değişen devlet politikaları sebebiyle son dakika rezervasyonlarını daha çok tercih edeceklerini belirtiyor. Ancak artan son dakika rezervasyon tercihlerine rağmen; katılımcıların yüzde 32'si pandemi kaynaklı endişelerin azalmasıyla birlikte erken rezervasyona yönelebileceklerini belirtiyor. Turizm sektörü paydaşlarının, son dakika yabancı turist rezervasyonlarına hazırlıklı olması ve pandemi kaynaklı endişelerin azalmasıyla birlikte artacak seyahat planları için erken rezervasyona teşvik edecek güçlü tatil paketleri hazırlamaları oldukça önemli. Araştırma, katılımcıların pandemi sonrası değişen yurt dışı seyahatlerinde yeni beklentilerini de ortaya koyuyor. Deniz-kum-güneş ya da tarih-şehir odaklı seyahat planları yerini Türkçeye 'kendini iyi hissetme hali' olarak da geçen wellness ve doğayla baş başa kalma ve macera gibi farklı deneyimler ve konseptler sunan yeni nesil tatil anlayışlarına bırakıyor. Tatilciler pandemi sonrası, farklı deneyimler sunan tatil opsiyonlarını tercih ediyor.Uzaktan çalışarak tatil konseptiyükselişte Pandemi ile birlikteuzaktan çalışma düzenine geçen pekçok şirket uzaktan çalışan sayılarını daartırdı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat)verilerine göre salgın nedeniyle AvrupaBirliği (AB) vatandaşlarının yüzde12,3'ü geçen yıl işlerini evden yürüttü.Bu oran salgın öncesindeAB'de yüzde 5 civarındaseyrediyordu.Bu yeni çalışma düzeniylebirlikte, İngilizce 'work'(iş) ve 'vacation' (tatil) kelimelerininbirleşmesinden doğan 'Workation'yani uzaktan çalışarak tatil konsepti iseyükselen tatil trendleri arasında yer alıyor.Araştırmaya katılanların yüzde10'u Workation konseptli bir tatilseçeneğini tercih etmeye istekliolduğunu belirtiyor.