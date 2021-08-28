Giriş Tarihi: 28.8.2021

İhracat hedefini 3.4 milyar dolara yükselten EVSİD markalaşacak

Ev ve mutfak eşyaları sektörü ihracatı bu yılın ilk altı ayında 1,7 milyar dolar olarak hesaplandı. EVSİD Başkanı Talha Özger, “Yıl sonu ihracat hedefimiz 3,4 milyar dolar. Sektör olarak dünyada Çin’den sonra en büyük ikinci ihracatçı ülke konumundayız” dedi