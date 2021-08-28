İş kadınından sağlıklı ürünler

Ev yapımı reçeller ve tatlılar ile geliri ihtiyaç sahiplerine bağışlanan festivallere katılarak büyük beğeni toplayan Seren'in Doğal Dünyası Kurucusu Seren Ergüder, sağlıklı yaşam ürünlerine olan merakını ticarete dönüştürdü. Radikal bir kararla 20 yıllık kurumsal yaşamını bırakarak Bodrum
'a yerleşen Seren'in Doğal Dünyası Kurucusu Seren Ergüder, 60 metrekarelik gıda atölyesinden Türkiye'nin dört bir noktasına fıstık ezmeleri ve sağlıklı atıştırmalıklarını ulaştırıyor. Seren Ergüder ürünlerini gurme market ve e-ticaret üzerinden 70 noktada satışa sunduğunu söyledi.