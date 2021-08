Kadın emeğiyle yüzde 100 doğal

Doğaya zarar vermeyen üretimi ve kadın emeğini destekleyen iki Türk girişimcinin genç markası Dahara Naturals, dünyanın her yanından yerel üreticilerden özel ürünleri ve Türkiye'den değerli yöresel ürünleri tüketiciyle buluşturmaya başladı. Günümüzde pek çok insan daha iyi bir dünya için yüzünü doğallığa dönerken, gezegenimize ve canlılara zarar vermeyen doğal üretim felsefesiyle kurulan Dahara Naturals markası, dünyanın her yerinden bu nitelikte özel ürünleri ve Türkiye'den değerli yöresel ürünleri sunuyor. Tüketicilere dünyamızın bizlere sunduğu doğallıkta ürünler vermek misyonuyla yola çıkan Dahara Naturals'ın ürün gamında, doğal yağlardan kurutulmuş meyvelere, kuruyemişlerden sebze kuruları ve toz gıda grubuna, erişteler ve kahvaltılıklardan doğal sirkeler ve sabunlara 57 çeşit ürün bulunuyor. Her ürün satışından TEMA Vakfı 'na fidan bağışı saricanta.com, Trendyol, Hepsiburada gibi online pazar yerlerinde tüketiciye ulaşan ürünler, kısa süre sonra online olacak Dahara Naturals'ın kendi internet sitesinde de satışa sunulacak. Doğaya duyarlı felsefesiyle öne çıkan marka, saricanta.com sitesinden yapılan her ürün satışından ayrılan belli bir miktarla TEMA Vakfı'na fidan bağışlıyor.