Giriş Tarihi: 28.8.2021

Klimayı bir derece artırmak yüzde 5 elektrik tasarrufu sağlıyor

Evlerde ve ofislerde klima kullanımı artarken işletmelerde de soğutma ve iklimlendirme sistemleri daha fazla çalışmaya başlıyor. Ancak bu sistemlerin doğru kullanılmaması hem verimliliği düşürüyor hem de elektrik faturalarında ciddi bir artışa neden oluyor. Bu kapsamda yeni teknolojiler devrede