Klimayı bir derece artırmak yüzde 5 elektrik tasarrufu sağlıyor

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte evlerde ve ofislerde klima kullanımı artarken işletmelerde de soğutma ve iklimlendirme sistemleri daha fazla çalışmaya başlıyor. Ancak bu sistemlerin doğru kullanılmaması hem verimliliği düşürüyor hem de elektrik faturalarında ciddi bir artışa neden oluyor. ESCON Enerji
Genel Müdürü Onur Ünlü, konutlarda, ticari binalarda ve sanayide soğutma yaparken faturaları düşürmenin ipuçlarını paylaştı. Ünlü ayrıca, dokuz günlük bayram tatilinde kapalı olacak işletmeler için de önerilerde bulundu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı ve bazı şehirlerde sıcaklık rekorlarının kırıldığı bugünlerde evlerde ve ofislerde klima kullanımı artıyor. Sanayide ve ticari binalarda kullanılan soğutma ve iklimlendirme sistemleri ise çalışanlara serin bir ortam sağlarken, makinelerin ve sistemlerin de doğru çalışmasına olanak tanıyor. Ancak bu sistemlerin doğru kullanılmaması, verimliliği azaltırken elektrik faturalarında da ciddi artışlara neden oluyor. Türkiye'nin ilk enerji hizmet şirketi ESCON Enerji'nin Genel Müdürü Onur Ünlü, konutlarda, ticari binalarda ve sanayide soğutma yaparken faturaları düşürmeye yönelik önerilerde bulundu. Klimanın derecesini ayarlarken konfor sıcaklığının dikkate alınması gerektiğini söyleyen Onur Ünlü, "Biz genellikle klimaları yanlış kullanıyoruz. Hava çok sıcaksa klimanın ayar sıcaklığını 16-17 derecelerde tutuyoruz. Halbuki yaz ayları için konfor şartlarını sağlayacak ayar sıcaklığı 24-25 derecelerde olmalıdır. Klima aynı zamanda nemi de aldığı için daha fazla soğutma ihtiyacı oluşmayacaktır. Üstelik klimadaki her bir derecelik artış yüzde 5 tasarruf sağlar. Klimanın ayarını 22 dereceden 24 dereceye getirerek yüzde 10 gibi yüksek bir tasarruf oranına ulaşmak mümkün" dedi. Klimanın filtresini temizlemenin verimliliği artırdığını söyleyen Ünlü ayrıca, dış cephe ünitesinin de kuzey cepheye veya güneş görmeyen, iyi hava alan bir yere konulması gerektiğini belirtti. Ünlü, konutlara yönelik diğer önerilerini ise şöyle sıraladı; "İçeride ilave sıcaklık artışına neden olan ürünler dikkatli kullanılmalı. Örneğin aydınlatmada verimli armatür tercih edilmeli. Gün ışığından mümkün olduğunca fazla faydalanılmalı ancak gündüz saatlerinde güneşlik veya panjur kullanarak ısı kazancı düşürülmeli. Fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyalar, güneşin etkisini yitirdiği saatlerde çalıştırılmalı. Çünkü bu cihazlar ısı yükü de oluşturduğu için klimanın soğutma yükünü ve dolayısıyla enerji tüketimini artırıyor. Binaya dış cephe yalıtımı uygulanması, pencere lerde çift cam olması da sıcaklığı önleyen seçenekler arasında yer alıyor."