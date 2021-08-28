Mücevherat sektörü büyüme trendine girdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle başta konaklama sektörü olmak üzere, turizm alanında faaliyet gösteren pek çok işletme faaliyetlerini durdurmak ya da ara vermek zorunda kalmıştı.Aşılanmada yakalanan ivmeyle beraber, alınan önlemler sayesinde, turizm sektörü başta olmak üzere pek çok sektörde şimdilerde ciddi bir hareketlilik göze çarpıyor. Kadıoğlu Şirketler Gurubu bünyesinde faaliyet gösteren Antalya ve bölgenin en büyük mücevher firması konumundaki Olympia Mücevherat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kadıoğlu, turizm sezonunun açılması ile birlikte kurumsal bir yapıda hizmet veriyor olmaları sebebiyle son 3 ayı daha verimli geçirdiklerinin altını çizdi. Olympia Mücevherat olarak daha önceden çalıştıkları eski müşterilerin bu süreçte kendilerine ciddi katkı sağladığını belirten Ali Kadıoğlu, ''Avrupa ülkeleri, tüm Rusça konuşan Rusya
, Ukrayna
, Kazakistan
, Moldova
ve Baltık ülkelerinden gelen, geçmişte de firmamızın daimi müşterisi olan misafirlerimiz, kayıpların telafi edilmesinde bize önemli katkı sağladı'' dedi.
SEKTÖRE YÖNELİK GENİŞ ÜRÜN GAMI
Olympia Mücevherat, birçok büyük markanın ürünleri yanında özel tasarım ürünleri de bünyesinde bulunduruyor.Altın, pırlanta, safir, zümrüt gibi değerli ürünler, üst segment Zenith, Ulysse Nardin gibi saat markalarının satışını yapan Olympia, orta gelir düzeyine sahip kişilere de hitap edebilen düz altın ve özel tasarım gümüş ürünleriyle toplamda 150 bin çeşit ürün ile sektörün önemli markalarından biri. Alanya'da 2000, Side'de 5000, Antalya'da 8000 m2 alana kurulu modern mağazalarla hizmet verdiklerinin altını çizen Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kadıoğlu ''Üç ana mağazamız dışında, bölgedeki otellerde de mağazalarımız var. Şu anda 3 ana mağaza, 35 otel mağazası, 500'ü aşkın alanında uzman çalışanımız ve geniş ürün yelpazemiz ile yerli ve yabancı müşterilerimize hizmet vermekteyiz'' dedi.
FAKLI ÜLKELERDEN ÇOK SAYIDA ÖZEL MÜŞTERİ
Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan, Moldova, Polonya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya, Almanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerden çok sayıda seçkin müşteriye hizmet verdiklerini kaydeden Ali Kadıoğlu, ''Müşterilerimiz bizim için her zaman özel ve değerlidir. Yurtdışından gelen misafirlerimize şehir turu, akşam yemeği, şehir etkinlikleri gibi özel organizasyonlarımız oluyor. Ayrıca mağazamızdan beğendikleri ürünleri, istekleri üzerine atölyemizde beğendikleri şekilde üretebiliyoruz. Amacımız Olympia farkını, bu ayrıcalığı her müşterimiz yaşasın istiyoruz'' şeklinde konuştu.