ÖZLEM ÖZYİĞİT: Halka Arz ve Finansal Stratejik Ortaklıklar neden arttı

Tüm dünyada yaşanan Covid19 salgını dünya ekonomisini,global finansal piyasaları ve iş dünyasını önemli ölçüde etkilerken özellikle aile şirketleri büyük bir sınavdan geçiyor. Kurumsallaşma, stratejik plan, sürdürülebilir büyüme, dijital dönüşüm ve esnek yönetişim ilkelerine sahip olmanın önemi bu dönemde daha da fazla ortaya çıkıyor. Artan finansman, teknoloji ve yatırım ihtiyacı ile şirketlerin uzun vadeli sürdürülebilir kaynak ihtiyaçları da hızla artıyor. Stratejik olarak daha güçlü sermaye, karlılık ve daha hızlı büyüme amaçlayan şirketler, son önemde artan bir hızla ya halka açılma ya da finansal veya stratejik ortaklıklar kurma yoluna başvuruyorlar.Krizlere dayanıklılık ve büyümenin sürdürülebilir olması için gelecek planlamasında ürün ve pazar çeşitliliği ve genişleme çok önemli. Dijital dönüşüm, teknoloji ve inovasyon şirketlerin rekabet gücünün artırılması için olmazsa olmaz yatırımların başında geliyor. Yeni düzende şirket yapılarının esnekliği ve değişen koşullara hızlı uyum sağlama kapasiteleri ise başarı için şart. İşte bu noktada tüm bu yönetişimin doğru yapılması ve doğru stratejilerle hızlı liderlik yapabilecek güçlü, deneyimli yönetici kaynağının varlığı önem kazanıyor. Özellikle aile şirketlerinde şeffaf ve net yönetişim ilkeleri ve politikalarını oturtmak önümüzdeki dönemde en fazla çalıştığımız konular olacak. Kurumsallaşmanın ve krizlere karşı savunma mekanizmalarının kurulmasında gecikmelerin yaşanması şu anda şirketlerde karşılaştığımız en önemli sorunların başında geliyor. Ülkemizdeki aile şirketlerinin yalnızca yüzde 3'lük bir bölümü 4. ve sonraki kuşaklara ulaşabiliyor. Kalanı maalesef yok olmakta. Sürdürülebilirliğin önündeki en büyük engel ise aile üyeleri arasında anlaşmazlıklar. Bunun sonucunda şirket karar alma ve hızlı hareket etme kabiliyeti yok oluyor ve bu süreç şirket faaliyetlerine ve stratejilerine olumsuz etki ediyor.Kurumsallaşmada önemli bir diğer adım ise, profesyonel yönetişime geçiş, şeffaflık ve hesap verebilirlik. Şirketlerin halka açılmaları ve finansal veya stratejik ortaklıklar kurmaları bu adımı sağlayacak en önemli açılımlardan. Şirketlerin halka arzından sağlanan en önemli faydalar arasında finansman kaynağına kolay erişim, likidite, kurumsallaşma, tanıtım, globalleşme, kredibilite ve itibar sağlamak gelirken, belirli bir süre için yapılan finansal ortaklıklar ile sağlanan uzun vadeli fonlar şirketlerin büyümelerine ivme kazandıracak büyük yatırımlarda kullanılıyor. Şirketler paylarını halka arz etmek suretiyle, kurumsal ve bireysel yatırımcıları kendilerine yeni ortak olarak almakta, halka arzdan sağladıkları kaynakla yatırımlar yapmakta, istihdam sağlamakta ve ülkemiz ekonominin kalkınmasında daha aktif rol oynamaktadır. Şirketler mevcut sermayeyi temsil eden paylarının bir kısmını ortak satışı şeklinde halka arz edebildiği gibi, sermaye artırımı yoluna giderek mevcut ortakların rüçhan haklarını kısıtlamak suretiyle de halka arzı tercih edebilmekte veya her iki yöntemi birlikte uygulayabilmektedirler. Halka açılma süreci çok partili bir ekip tarafından yönetiliyor. Şirket içi profesyonel kadronun yanı sıra, aracı kurum, avukatlar, denetim şirketi, SPK ve İMKB gibi kurumlar süreçte rol alıyorlar. Peki neden bazı halka arzlar hem ortaklarına hem de yatırımcılarına fayda sağlayıp, başarılı bir performans sergilemekte iken bazıları ise yeterli başarıyı bulamıyorlar? İşte bu noktada, kilit başarı faktörleri öne çıkıyor. Öncelikle, başarılı bir halka arz için doğru danışman seçimi çok önemli. Çünkü sizi bu önemli yolda doğru yürütecek kurum danışmanınızdır. Halka arz öncesi şirketin finansal, organizasyonel ve hukuki olarak hazırlık süreci ve ileriye yönelik iş planının hazırlanarak seçilecek aracı kuruma sunulması başarı için ilk önemli adım. Daha sonra halka arz için doğru zamanlamayı, doğru halka arz yapısı ve halka arz hikayesini oluşturacak, başarılı bir süreç yönetimini yürütecek, hem ortaklar hem de yatırımcılar için gerçekçi şirket ve hisse fiyatlamasını belirleyecek ve halka arz sonrası desteği sağlayacak olan kurum danışmanınızdır. Azami değer yaratmak için en uygun arz zamanlamasının belirlenmesi ile başlayan halka arz sürecinin tüm aşamalarının doğru bir şekilde yönetilmesi, başarılı bir halka arz için büyük önem taşır. Şirketlerimizin sürdürülebilir büyümesi, krizlere dayanıklılığın artması ve globalleşmelerinin sağlanmasının her zamankinden daha önemli olduğuna son dönemde hep birlikte şahit olduk. İşte bu noktada farklı finansman yöntemlerini kullanarak sermaye yapılarını güçlendirirken likiditeyi de artırmak önümüzdeki dönemde önceliğimiz olmaya devam edecek…