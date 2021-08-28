Pandemide evinizin havası kontrol altında

Gelişmiş Ar-Ge merkezi, 500'ün üzerinde patent sahipliği ve 74 uluslararası tasarım ödülü ile daha sağlıklı nefes alınacak ortamlar yaratmak için çalışan Coway'in, evinizin havasını kontrol altında tutmanızı sağlayacak cihazları, Hakman güvencesiyle Türkiye'de... Etkili filtrasyon sistemi sayesinde toz ve ince partiküllerin yüzde 99,9'unu engelleyen Coway hava temizleme cihazları, daha sağlıklı bir nefes ve daha iyi bir yaşamın anahtarını sunuyor. Evinizdeki hava kalitesi, sizin ve sevdiklerinizin sağlığı üzerinde büyük etkiye sahip bulunuyor. Pandeminin devam ettiği bugünlerde sağlıklı nefes alacak ortamlar oluşturmak ayrıca önem taşıyor. Coway'in temiz havayı ortama vermeden önce bakteri ve organizmaların iyice filtrelendiğinden emin olmak için özenle tasarladığı hava temizleme sistemleri, evinizin havasını kontrol altında tutmanızı ve daha sağlıklı nefes almanızı sağlıyor. Güney Kore
pazarının lideri konumunda bulunan ve yılda 2,7 milyar dolar düzeyinde küresel satış gerçekleştiren Coway'in Airmega AP-1515H Hava Temizleme Cihazı, Coway AP-1018F Hava Temizleme Cihazı ve AP-1516D Hava Temizleme Cihazı, Hakman güvencesiyle Türkiye'de de satışa sunuluyor. Üç farklı akıllı ayar özelliği 61,2 metrekarelik bir etki alanına sahip olan Coway Airmega AP- 1515H Hava Temizleme Cihazı ikili güç sistemi sayesinde, kirli havayı emmek için çift fan kullanıyor. Temizleyicinin her iki tarafı da havayı daha hızlı ve daha fazla temizliyor. Üç farklı akıllı ayara sahip Coway Air Mega, Akıllı Mod Özelliği ile çevresine kolaylıkla uyum sağlıyor. Fan hızları, odanın hava kalitesine (Kirli/Temiz) ve aydınlık (Gündüz/ Gece) durumuna göre otomatik olarak ayarlanıyor. HEPA filtreyi ve aktif karbon filtreyi birleştiren MAX2 Filtre, ince tozları ve ayrıca bazı gazları hapsederek etkili bir şekilde azaltıyor. Birleştirilmiş MAX2 filtre kullanıldığı için filtre değiştirmek de çok daha kolaylaşıyor. Ayrıca Coway mobil uygulama ile Air Mega Hava Temizleme cihazı kontrol edilebiyor ve hava kalitesi mobil uygulama üzerinden anlık olarak izlenebiliyor.
YER TASARRUFU SAĞLIYOR
Coway AP-1018F Hava Temizleme Cihazı ince tasarımıyla yer tasarrufu sağlıyor ve 33,9 metrekare alanı kolaylıkla temizliyor. Dört kademeli geliştirilmiş filtre sistemiyle güvenli hava temizleme sağlayan cihaz, yıkanabilir/silinebilir ön filtresi ile büyük toz, polen, hayvan kılı gibi parçacıkları hapsediyor. Polen filtresi ya da sarı toz filtresi gibi kişiselleştirilmiş filtre ile ihtiyacınıza uygun seçenek sunuyor; aktif karbon koku giderici filtre ile yemek, sigara, gaz ve diğer kötü kokuları da gideriyor. Aktif karbon filtre, doğal Hindistan cevizinden üretiliyor. Saha testi araştırmaları sonucu geliştirilen hava temizleme filtre sistemi toz ve ince partiküllerin yüzde 99,9'unu engelliyor. Cihazın hava çıkış başlığındaki renkler gerçek zamanlı ortam hava kalitesi bilgisi veriyor. Yatarken uykuya engel olmaması adına halka LED ışığını kapatmak mümkün. Fan hızı ortamdaki havanın temizliğine göre ve ışığa göre otomatik olarak ayarlanıyor. Hızlı ve yoğun şekilde havayı etkili biçimde temizleyen AP-1018F, akıllı ekonomik mod ile hava kalitesine göre enerji tüketimini ayarlayarak tasarruf sağlıyor.
ETKİLİ FİLTRASYON SİSTEMİ
Yüksek kalitede hava temizleyici Coway'ın AP- 1516D Hava Temizleme Cihazı, 49,5 metrekare alanı temizleyebiliyor. Diğer modellerde olduğu gibi etkili filtrasyon sistemi ile ince partiküllerin yüzde 99,9'unu engelliyor. Farklı ihtiyaçlar için kişiye özel filtre seçimi sunan ürün, ofis, ev, restoran, hastane, okul, havaalanı gibi birçok mekanda kullanılabiliyor.
74 TASARIM ÖDÜLÜ VAR
Güney Kore'de 1989'dan beri faaliyet gösteren Coway, bugün 60 farklı ülkede, insan sağlığını ve çevre temizliğini esas alan hava temizleme cihazı uzmanı olarak kendini kanıtlamış durumda. Ülkenin kendi alanında en büyük ihracatçısı olan marka, teknolojinin yanı sıra estetik tasarımlarıyla da global pazarda bir öncü olarak kabul ediliyor. Coway, gelişmiş Ar-Ge merkezi, 500 üzerinde patent sahipliği ve 74 adet uluslararası tasarım ödülüne sahip bulunuyor. 1992 yılında kurulan Hakman Elektronik, tüm Türkiye'de 450'yi aşkın online ve offline satış noktası ve yaygın servis ağı müşteri odaklı bir satış ve servis politikası izlemektedir. Hakman Elektronik, günümüzün dünya devleri BaByliss, Baseus, Coway, Cuisinart, Laurastar, Melitta ve Veltia markalarının distribütörü olarak faaliyetlerine devam ediyor.