Giriş Tarihi: 28.8.2021

Pandemide evinizin havası kontrol altında

Gelişmiş Ar-Ge merkezi, 500’ün üzerinde patent sahipliği ve 74 uluslararası tasarım ödülü ile daha sağlıklı nefes alınacak ortamlar oluşturan Coway’in cihazları Türkiye’de