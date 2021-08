Covid 19 Pandemi sürecinin derinden etkilediği sektörlerden biri olan araç tasarım ve imalat sektörü daralan iç pazardan dolayı rotasını Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine çevirdi. Bu alanda sektörün önemli oyuncuları arasında yer alan ve gerçekleştirdiği ihracatla Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Üçel İstanbul Vip, Avrupa pazarında yakaladığı başarıyı Orta doğu ülkelerinde de sürdürüyor. Kişiye özel tasarımlarımız ve üretimde oluşturduğumuz kaliteyle her geçen gün daha da çok tercih edilir bir marka haline dönüştük diyen şirket kurucu ortaklarından Kadir İngenç "Şirket olarak müşteriden gelen farklı talep ve istekleri karşılayabilecek bir alt yapıya ve insan kaynağına sahibiz. Sadece kişiye özel tasarımlar değil aynı zamanda son yıllarda artan oranda farklı meslek alanlarında kullanılabilecek araçlar tasarlamaya ve üretmeye başladık. Mobil güzellik merkezi, canlı yayın araçları, vip cenaze araçları, seminer ve toplantı araçları, konser stant araçları, karavan,motor yat gibi onlarca farklı konuda tasarım ve üretim gerçekleştiriyoruz. Bu kadar çok farklı alanda başarıyla faaliyet gösteriyor olmamızın temel nedeni az önce kısaca belirttiğim güçlü alt yapımız, tecrübeli ve profesyonel insan kaynağımız ve yeniliklere açık vizyoner tutumumuzdur. Bizim müşterilerimize çok sık kullandığımız bir cümle vardır 'Hayallerinizi sınırlandırmayın, bizce her şey mümkün'. Bu yaklaşımımızın sonucu da bizden çıkan her bir üretim sahibinin hayallerini taşıyan, kendine özgü, sanatsal çizgileri olan çalışmalardır" dedi. Kara araçlarından hava ve deniz araçlarına her türlü talebe cevap verebildiklerini belirten kurucu ortaklardan Tunahan Temel "Bugün birçok Avrupa ülkesinden talep alıyoruz. Bu talep bazen bir otomobil için oluyor bazense özel bir jet için. Avrupa'dan gelen bu taleplere son zamanlarda Çin'de eklendi. Yavaş yavaş tüm dünyada bir Türk markası olarak ülkemizi temsil etmekten mutluluk ve gurur duyacağımıza inanıyorum. Bu doğrultuda da her geçen gün kadromuzu büyütmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.