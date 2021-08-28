“Sağlık turistine yerli malzeme ile hizmet verilirse ülke kazanır”

Başta ABD, Almanya, İtalya ve Polonya olmak üzere 35 ülkeye dental malzeme ihracatı gerçekleştiren yüzde 100 Türk sermayeli Öncü Dental hem ürün gamını hem de ihracat pazarlarını genişletiyor. Şirketin Tedarik Zinciri Direktörü Ömer Aydın'a göre Türkiye
'ye tedavi için gelen sağlık turistlerine yerli malzeme ile hizmet verilmesi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlar. Türkiye'nin sağlıkta dışa bağımlılığı azaltma yönündeki çalışmaları her geçen gün hız kazanıyor. Yerli üretim tıbbi cihaz ve malzeme üretimindeki ivme bunun açık bir göstergesi. Yaklaşık 1 milyar dolar hacimsel büyüklüğe sahip olan diş malzemeleri sektöründeki yerlilik oranı ise son iki yılda yüzde 7'den yüzde 15 seviyelerine çıktı. ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 35 ülkeye dental malzeme ihracatı gerçekleştiren Öncü Dental, patentli ürün sayısını ve ihracat pazarlarını artırıyor. Tedarik Zinciri Direktörü Ömer Aydın'a göre sağlık turizminde dünyada ilk üç sırada yer alan Türkiye'de gelen hastalara yerli malzeme ile hizmet verilmesi kritik önem arz ediyor.