Yabancı yatırımcı markalı konuta yöneldi

'REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi' Temmuz 2021 sonuçları açıklandı. Endekse göre Temmuz ayında fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 0.29, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.95 oranında arttı. Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka
kredisi kullanım oranları incelendiğinde Temmuz ayında peşinat kullanım oranının yüzde 63.86, banka kredisi kullanım oranının ise yüzde 12.71 olarak gerçekleştiği görüldü. Satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 50.83'i bitmemiş konut stoklarından gerçekleşirken, yüzde 49.17'sini bitmiş konut stokları oluşturdu. Kamuoyunda 'markalı projeler' olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen 'REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi' sonuçlarına göre; Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0.29 geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.95 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 107.80 oranında nominal artış gerçekleşti. Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, Temmuz ayında bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde yüzde 0.47 oranında nominal azalış; 2+1 konut tipinde yüzde 0.20, 3+1 konut tipinde yüzde 0.64 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.94oranında nominal artış yaşandı. Temmuz ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 6.33'lük (son 6 aylık ortalama yüzde 5.96) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda ağırlıklı olarak 2+1 özellikteki konutların yüzde 39.22'lik tercih oranı ile öne çıktığı görüldü.