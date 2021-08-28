Giriş Tarihi: 28.8.2021

Yabancı yatırımcı markalı konuta yöneldi

‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ Temmuz 2021 sonuçları açıklandı. Endekse göre Temmuz ayında fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 0.29, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.95 oranında arttı