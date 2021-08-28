Yeni nesil pastacılık ve aşçılık eğitimi

Günümüzün en popüler mesleklerinden birine dönüşen pastacılık, pandemi ile birlikte daha yoğun talep görmeye başladı. Pastacılık, aşçılık ve ekmekçilikte işin inceliklerini öğreten ve verdiği sertifikayla iş olanağı sunan Rumeli Üniversitesi Pastacılık ve Aşçılık Akademisi, 2021 Eylül dönemi için eğitim programını hazırladı. İstanbul'da Kanlıca
ve Haliç'teki 2 ayrı mutfakta kısa ve uzun dönem eğitimler veren akademi, aynı zamanda fotoğrafçılık eğitimleri ile de dikkat çekiyor. İstanbul'un tarihi atmosferi ile çok sevilen semti Kanlıca'da yer alan Liçi House, İstanbul Rumeli Üniversitesi
ile yürüttüğü iş birliğiyle pastacı ve aşçı olmak isteyenlere sertifikalı eğitimler veriyor. Fotoğrafçılık eğitimleri ile de tercih edilen ve güçlü eğitim kadrosuna sahip olan akademide, Eğitim Koordinatörü Şef Sibel Karakuş, pastacılık eğitimlerini Şef Murat Tek, aşçılık eğitimlerini Şef Mehmet Bayar ve fotoğrafçılık eğitimini ise Engin Uzun üstleniyor. Hayatın eve taşındığı pandemi sürecinde insanların daha fazla mutfakta vakit geçirmelerinin özellikle gençlerin ve kadınların meslek seçimlerinde pastacılık ve aşçılığa yönlenmelerini sağladığından bahseden İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Mine Tükel, "Bu yıl gelen yoğun talep üzerine aşçılık eğitimlerimize de başladık. Geçen yıl 60 olan öğrenci sayımız bu yıl yüzde 400 artış gösterdi" dedi.