Zeki Sarıbekir’e Japonya’dan ‘Başkonsolos Nişanı’

Sarten Ambalaj CEO'su Zeki Sarıbekir Japonya
Başkonsolosu Nishimaki Hisao tarafından 'Başkonsolos Nişanı'na layık görüldü. Ödül töreninde konuşan Zeki Sarıbekir, "Bu ödüle Türkiye'de ilk kez bir iş insanı layık görüldü. Hem ülkemiz hem de şahsım adına gurur verici bir gün. Japonya bizim için çok önemli bir ülke. 2020 yılında Japonya'ya 441 milyon dolar ihracat yaparken, 3,7 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirildi. Japonya ile ekonomik ilişkilerimizin en önemli boyutunu Türkiye'deki Japon yatırımları oluşturuyor. Türkiye'de 248 Japon firmasının 2,9 milyar dolar tutarında yatırımı var" dedi. Yurt dışında Bulgaristan'da, Hollanda'da ve Rusya'da olmak üzere toplamda dört, Türkiye'de ise 16 fabrika ile üretim yapan Sarten Ambalaj, toplam ihracata aralıksız katkı sunarken ikili ülke ilişkilerinin gelişmesinde de aktif rol oynuyor.