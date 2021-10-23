25.yılında yüzde 35 kapasite artırdı

25 yıldır mutfak mobilya pazarında hizmet veren Bodrum
Mutfak Mobilya, bölgede artan nüfusu baz alarak üretim tesisinde başlattığı kapasite artırma çalışmalarını tamamladı. Üretim tesisi kapasitesini yaklaşık yüzde 35 oranında artırdıklarının altını çizen Bodrum Mutfak Mobilya Kurucusu Mustafa Güneri, "Pandeminin başından bu yana kıyı bölgelere başlayan göç, üretim tesisimizde yaptığımız yeniliklerin tetikleyicisi oldu. Yatırım planlarımızda yapmış olduğumuz iyileştirmeler ve üretim alanındaki genişletme çalışmaları ile ciromuzun yüzde 40 oranında artırmasını bekliyoruz. Yılda kişiye özel ürettiğimiz 20 bin modül parça sayısını bu sayede 30 bine kadar çıkaracağız. Aynı oranla sürdüreceğimiz istihdam çalışmaları, olası sektörel değişimlere ve gelişmelere karşı firmamızı hazırlıklı hale getirecek" dedi. Pandeminin başından bu yana en çok göç alan güney illerinin başında gelen Muğla'da yatırımcıların ilk tercihi Bodrum oldu. Öngörünün üstünde nüfus yoğunluğu yaşanması emlak değerlerinin yüzde 25 oranında artmasına, talep yoğunluğunun mutfak mobilya pazarını da etkileyerek sektörel payın genişlemesine katkı sağladı. Ayrıca sabit mobilya gruplarının nitelikleri gelen hedef kitlenin beklentilerini karşılamadığı projeler de tadilata girerek mobilya sektörünü hareketlendirdi.
"KAPASİTE ARTIRIMI CİROMUZU YÜZDE 40 ORANINDA ARTIRACAK"
Hem göçlerin yaşanması hem de yazlık alınan konutların 12 ay kullanılmasıyla mutfak mobilya pazarının büyümesine neden olduğunu belirten Bodrum Mutfak Mobilya Kurucusu Mustafa Güneri, "Bodrum'da 3 katına çıkan nüfus, bizim de üretim tesisimizde kapasite artırma mecburiyetini doğurdu. Kapasite artırma çalışmalarını, mevcut sisteme yaptığımız yatırımlar ve makine yatırımları olarak 2 şekilde ele aldık. Sistem üzerinde yaptığımız yatırımlar hızlandırma ve hata payını düşürmemizi sağladı. Aynı zamanda sektörde kullanılan son teknolojik makinaları tesisimize kazandırarak toplamda yüzde 35 oranında kapasitemizi artırmış olduk. Bu kapasite artırımının ciromuza etkisinin yüzde 40 oranında yansımasını öngörüyoruz. Yılda kişiye özel ürettiğimiz 20 bin modül parça sayısını bu çalışmalarımız ile 30 bine kadar çıkaracağız" dedi.