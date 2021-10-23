5 günlük fuardan 350 milyon TL’lik ticaret hacmi

Dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomisine katkı sağlayan sektörlerden biri olan ağaç işleme makineleri sektörü, WoodTech fuarıyla da önemli bir ticaret hacmi sağladı. 5 gün süren fuar boyunca 350 milyon TL'lik iş hacmi gerçekleştirildi. Fuar sonrasında da devam edecek olan işbirlikleri sayesinde sektör ihracatının önemli ölçüde artması bekleniyor. Fuarda önemli satışların gerçekleştiğine ancak sonrasında da işbirliklerin ve ticaretin yoğun olarak devam edeceğine dikkat çeken Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, birçok firmanın, Avrupa
ve Rusya
'ya bayilik vereceğini söyledi. Son 5 yılda ihracatını yüzde 69 artıran ağaç işleme makineleri sektörünün küresel buluşması gerçekleşti. Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) iş birliği ile Reed TÜYAP tarafından organize edilen ve sektörünün Avrasya Bölgesi'ndeki en büyük buluşma noktası olan Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı "WoodTech"in 34'üncüsü Tüyap Fuar Merkezi'nde kapılarını başarılı bir ticaret hacmi ile kapattı. İNTERMOB Mobilya Aksesuarları, Mobilya Yan Sanayi ve Ahşap Teknolojileri Fuarı ile birlikte 500 direkt katılım, 300 yabancı marka temsilcisi ile toplam 800 katılımcının yer aldığı fuarda 110 ülkeden 10 bine yakını yabancı olmak üzere toplamda 50 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Özellikle Rusya, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Ukrayna ve Balkanlar'dan gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda 5 gün boyunca 350 milyon TL'lik ticaret hacmi sağlandı.
10 BİNE YAKIN YABANCI ZİYARETÇİ
Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, WoodTech fuarının hem katılımcılar hem de ziyaretçiler açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek, şu bilgileri verdi: "Özellikle katılımcılar fuarın fiziki olarak yapılmasından çok memnun oldu. Katılımcılarla yaptığımız görüşmelerde, gerçekten makine ihtiyacı olan, ticaret yapmak isteyen bir ziyaretçi profiliyle karşılaştıkları yönünde geri dönüşler aldık. Özellikle hafta içinde yerli ve yabancı ziyaretçi sayısının neredeyse eşit olduğunu söylediler. Yabancı ziyaretçilerin ilgisi ve yoğunluğu pandemi de göz önüne alındığında katılımcıları memnun etmiş görünüyor. Özellikle Rusya, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Ukrayna ve Balkanlar'dan gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisi söz konusuydu. 10 bine yakını yabancı, 40 bin üzerinde yerli olmak üzere toplam 50 bin üzeri ziyaretçi geldi. Fuardaki ticaret hacmi 350 milyon TL oldu. Katılımcıların yüzde 90'ı fuara katılmaktan memnun olduğunu belirtti. Yine, katılımcıların yüzde 95'i ziyaretçilerin niteliğinden memnun."
TÜRK FİRMALAR, AVRUPA'YA BAYİLİK VERECEK
Pandemiye rağmen herkesin memnun kaldığı kaliteli bir fuar geçirdiklerini söyleyen Kaçak, Avrupalı rakipleriyle yarışan teknolojilerin fuarda sergilendiğine dikkat çekti. Seri üretim hatları, robot teknolojileri, yüzey işleme makineleri, panel ve masif mobilya makineleri ile dijitalleşmenin öne çıktığı birçok ürünün fuarda yer aldığını kaydeden Kaçak, "Bazı sebeplerle fuara gelemeyen ziyaretçiler ihtiyaç ve ilgileri doğrultusunda hibrit fuarda katılımcılarla görüşmeler gerçekleştirdi. Fuarın hibrit olması, reel fuara katkı sağladı ve memnuniyeti artırdı. Katılımcılarla yaptığımız görüşmelerde fuar sonrası önemli satış ve bayilik anlaşmaları yapacaklarının bilgisini aldık. Farklı birçok firma, Avrupa ve Rusya'ya bayilik verecek. Fuarda da önemli satışlar gerçekleşti ancak sonrasında da işbirliklerin ve ticaretin yoğun devam edeceğini düşünüyoruz. Ticaret rakamlarının daha da ivme kazanacağı, Türk makine sektörünün dünyanın farklı coğrafyalarına yayılacağını öngörüyoruz." dedi.
İHRACATTA HEDEF 140 MİLYON DOLAR
Sektörün mevcut durumunu da değerlendiren Kaçak, şu açıklamalarda bulundu: "Ağaç işleme makineleri sektörümüz son 5 yılda dış ticaret fazlası veriyor. Sektörümüz son 20 yılda 11 kat büyümüş durumda. 2020 yılında ihracat rekoru kırdık. Geçen yılı 110 milyon dolar ihracatla kapattık. Bu yılın ilk altı ayında üretimimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38, ihracatımız yine aynı dönemde yüzde 45 oranında arttı. Son 5 yılda ise ihracatta yüzde 69'luk artış yakaladık. Bu yılı da 140 milyon dolarlık ihracatla kapatmayı planlıyoruz. Sektörümüzün küresel büyüklüğü 12 milyar Euro civarında. Türkiye, bu alanda ihracatta dünyada ilk 10 arasında ve küresel pastadan yüzde 2 oranında pay alıyor."