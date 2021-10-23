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Giriş Tarihi: 23.10.2021

AGCO, Bursa Tarım Fuarı’na yeni ve yerli modelleriyle katıldı

AGCO, Bursa Tarım Fuarı’na yeni ve yerli modelleriyle katıldı
AGCO'nun kurulduğundan bu yana tarım üreticilerinin ihtiyaçlarına uygun makineler geliştirmek için Ar- Ge'ye özel bir önem verdiğini vurgulayan AGCO Türkiye Genel Müdürü Mete Has, "Başarılı tarım makinelerimizi dünya ile aynı anda Türk çiftçisine de sunarak, Türkiye'de en çok bilinen ve güvenilen marka olmaya devam ediyoruz" dedi. Tarımsal çözümler ve tarım makineleri alanında dünya liderlerinden AGCO, "Bursa Tarım Fuarı"nda dünya çapında markası Massey Ferguson'un üç ödül birden alan MF 8S'in de aralarında bulunduğu en yeni traktör serilerini tarım üreticileriyle buluşturdu. AGCO, 2020 yılının Mart ayından bu yana katıldığı ilk fuar olan Bursa Tarım Fuarı'nda, dünyada olduğu gibi Türkiye'deki çiftçilerin de en güvendiği markalar arasında yer alan Massey Ferguson'un pandemi döneminde lansmanlarını dijital olarak yaptığı MF 8S ve MF 5S serilerinin yanı sıra, üretimi Manisa Fabrikası'da yapılan 50-75 hp MF 2600 traktörlerden MF 2630 MR (65 hp) ile yer alacak.

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AGCO, Bursa Tarım Fuarı’na yeni ve yerli modelleriyle katıldı
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