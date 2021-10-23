“DT Cloud” için güçlerini birleştiriyor

Günümüzde giderek daha fazla sayıda şirket, işlerini dönüştürmek için dijital çözümlere ulaşmanın yollarını arıyor. Yerel yönetimlerin akıllı şehir projelerinin planlanmasına yönelik çalışmaları da hızla artıyor. 5G ve IoT (nesnelerin interneti) uygulamalarının mevcut büyümesine ve yapay zeka kullanımının artmasına ek olarak, sadece bulut üstünde çalışması için tasarlanmış uygulamaların çoğalması ve GPU programlama gibi ihtiyaçlar, yeni altyapı tasarımında zorlukların ortaya çıkmasına neden oluyor. Yeni bilgi işlem altyapılarının, küçük ve orta boy işletmeler kadar büyük şirketlerin de teknoloji trendlerini kullanmalarına izin verecek yeterlilikte olması gerekiyor. Bu altyapıların, aynı zamanda artan taleple birlikte ölçeklendirilebilecek şekilde esnek olması da giderek daha fazla önem kazanıyor. Türkiye'nin ICT sistem entegrasyonu ve telekomünikasyon alanındaki tecrübeli kuruluşu DT Bilişim Grubu, bu tür gereksinimleri olan müşterilerine sunduğu bulut tabanlı akıllı servisler platformu "DT Cloud"ı, Virtuozzo
altyapısı ile güçlendirdi. Yüksek verimlilikte sanallaştırma ve hiperbütünleşik altyapı çözümlerinde global bir lider olan Virtuozzo ile yaptığı anlaşma sonucu DT, artık "DT Cloud" ile müşterilerine, ihtiyaçları olan her türlü altyapı ve uygulama hizmetlerine yatırım maliyetlerini üstlenmeden erişme imkanı sunuyor. DT, ayrıca Virtuozzo'nun OpenStack tabanlı hibrit altyapısıyla, 5G'ye hazır açık bulut yapılarını, ilgili servis ve hizmetlerini çok daha esnek ve düşük maliyetlerle destekliyor. DT CEO'su Tolga Dinçer, bu iş birliğinin, hizmet sundukları iş ortaklarına ne gibi avantajlar sağladığını şu sözlerle anlattı: "DT olarak hem telekom altyapı çözümleri hem de kurumsal çözümlerdeki uzmanlığımız ile çok farklı bir pazar fırsatına sahibiz. Biz, hem küçük ve orta boy işletmelerin hem de büyük şirketlerin artık klasik telekom ve sistem bileşenlerinin ötesine geçmiş olan altyapı ve servis gereksinimlerini anlıyoruz. Bu alandaki bilgi ve tecrübemizi, kusursuz, esnek ve en az karmaşıklıkla mevcut altyapıya entegre olabilen (enterprise- carrier grade) ürünler içeren bir alternatif bulut platformu kurma amacı için kullanıyoruz. Bu amacın gerçekleştirilmesinde Virtuozzo, Hibrit Altyapısı ile bize büyük bir güç kattı."Virtuozzo CEO'su Alex Fine da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Virtuozzo, DT gibi altyapı ve platform sağlayıcı şirketlerin, kendilerinin ve müşterilerinin iş modellerini sermaye harcamalarından operasyon harcamalarına kaydırmalarına ve maliyetlerini düşürmelerine yardımcı oluyor. Aynı zamanda hiper bütünleşik, bulut odaklı (cloud-driven) dijital dönüşümün avantajlarını sunmalarına destek oluyor. Alternatif bulut hizmetleri sunmakta olan yetkin hizmet sağlayıcılar tarafından teknolojimizin artan oranda benimsendiğini görüyoruz. Bugün bizim hiper ölçeklendirme teknolojimizi kullanan altyapı ve platform sağlayıcılar, çeşitlilik, performans ve yetenekler ile birlikte daha basit, daha esnek ve çok daha etkin maliyet avantajları sayesinde global bulut sağlayıcıları ile rekabet edebiliyor. DT de, bilgi ve tecrübesiyle, Virtuozzo Hibrit Altyapısını DT Cloud platformunda olağanüstü bir şekilde optimize ederek kullanabiliyor. DT'nin bugüne dek başardıklarını gördüğümüzde heyecanlandık ve grubun başarılı yolculuğunun bir parçası olmaktan gurur duyduk." DT Cloud, bu işbirliği sonucunda bulut altyapısının kullanılabilirliğini ve erişebilirliğini, yerelleştirdiği uç sunucu (edge computing) lokasyonları ile 5G'nin işletim ihtiyaçlarını da karşılayabilecek şekilde ülke çapına yayıyor. DT, Openstack tabanlı Virtuozzo Hibrit Altyapısı'nı genel ve uç bulut mimarisinde kullanarak, bulut genişlemesini lokal regülasyonlara uyum sağlayacak şekilde müşteri lokasyonlarına (on-premise) taşıyor. DT'nin bu genel ve yerleşik bulut altyapısı, veri bağımsızlığı gereklerini (KVKK) karşılamak için yerel veri merkezlerinden kolayca uçtan uca yönetiliyor.