E-ticarette KOBİ’lere ipucular

Covid-19 döneminde alışverişin dijital ortama kaymasıyla birlikte firmalar da e-ticaret faaliyetlerine hız verdi. Bununla birlikte e-ticaret yapan işletme sayısı 2020 yılı sonu itibarıyla 250 bini geçmesine rağmen Türkiye
'de 3,2 milyon KOBİ olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu alanda büyük bir potansiyel olduğu ortaya çıkıyor.n Shopside, e-ticaret ekosistemine katılmak isteyen işletmeler için altın değerinde önerilerde bulundu. Buna göre, fiziksel mağazanız varsa, mağaza ve e-ticaret takibini iyi yapabilmek için stoklarınızı ayırın. Aksi takdirde stokta olmayan ürünlerin satışını yapabilirsiniz. Siparişi iptal etmenize yol açacak bu durum müşteri memnuniyetsizliği ile birlikte mağaza puanınızın da düşmesine neden olur. Dolayısıyla hatasız stok yönetimi büyük önem arz ediyor. Ayrıca pazaryerlerinde satışa başlamadan önce satışa çıkaracağınız ürünlerin rakip ve fiyat analizlerini yapın. Özellikle üreticisi olmadığınız ürünleri satıyorsanız ana üreticilerin pazaryerinde satış yapıp yapmadığını mutlaka kontrol edin. Çünkü pazaryerinde ana üreticiyle rekabet etmeniz son derece zor olacaktır. Son olarak, ürünün kargosu, maliyeti, paketlemesi, pazaryeri komisyon oranlarını dikkate alarak elinize geçecek net kârı ürün bazında hesaplayın. Bu sayede gelirgider dengenizi görebilir, e-ticaretin devamlılığını sağlayabilirsiniz.