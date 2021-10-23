Eksposhoes’a 45 ülkeden katılım

Bu yıl 11'incisi düzenlenecek Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, 3 Kasım'da Granada Luxury Belek'te kapılarını açmaya hazırlanıyor. 45 ülkeden binin üzerinde yabancı alıcının beklendiği fuar, bu yıl rekora koşan ayakkabı ihracatına ciddi katkı sağlayacak. Bu yılın ilk 8 ayında, bir yıl öncesine göre yüzde 23,7 artışla 674 milyon dolar ihracat gerçekleştiren ayakkabı sektörü yıl sonunda ihracat özelinde tüm zamanların rekorunu kırmayı hedefliyor. Üretim ve ihracat odaklı çalışan sektör için yurt içi fuarın önemi büyük. Ayakkabı sektörünün küresel buluşması olarak nitelendirilen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı bu yıl 11'inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Granada Luxury Belek'te düzenlenecek olan fuarda 200'ün üzerinde yerli katılımcı son kreasyonlarını yabancı alıcılara sergileyecek. Avrupa
, Rusya, Balkan Ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere toplam 45 ülkeden binin üzerinde yabancı sektör profesyonelinin ağırlanacağı etkinlik, sektörün toplam ihracatına da ciddi anlamda katkı verecek.
"TÜRKİYE, AVRUPALI ALICI İÇİN ÇEKİM MERKEZİ"
EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, "Eksposhoes hem Türk ayakkabı sektörünün gözünde hem de özellikle Avrupalı alıcılar açısından gerçek anlamda bir küresel platform haline geldi. Bu yıl 11'incisini düzenlediğimiz fuarımızda özellikle yabancı misafirlerin ilgisi kayda değer. Bu durum bize Türk ayakkabı sektörünün tasarım, üretim kabiliyeti ve kalite anlamda dünya ile yarışabilir hale geldiğini açık bir şekilde gösteriyor. Buradaki gerçek başarı çoğu zaman zor şartlarda üretim yapan, istihdam sağlayan ve Türkiye'nin toplam ihracatına aralıksız katkı sağlayan üretici firmalarımıza ait. Bizler sektörümüzün ve ülkemizin toplam ihracatına daha fazla katkı sağlamak için bu fuarı düzenliyoruz. Yabancı alıcılar bizim fuarımıza uğramadan sezonu kapatmıyor. Adeta finali Eksposhoes'da yapıyorlar. Sektörümüz ve ülkemiz adına gurur verici bir tablo." dedi. 5 Kasım'da sona erecek olan fuarda, Türkiye'nin ayakkabı ihracatındaki 'Elçisi' de sergilenecek. Yaklaşık 1 aydır üzerinde çalışılan el yapımı ayakkabı, yurt dışındaki en prestijli ayakkabı fuarlarında sergilenmeden önce 11'inci Eksposhoes'da görücüye çıkacak.