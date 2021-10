Helorobo ile Instagram’da satışı Chat’te bitirme dönemi başladı

Sosyal medya ticaretinde tüm pazarlama ve satış süreçlerinin tek platformdan yönetilmesini sağlayan Sosyal Medya Ticaret Platformu HeloRobo, Instagram DM kanalı ile de entegre oldu. Böylece satıcının e-ticaret sitesi ile bütünleşik şekilde Instagram DM'den de satış yapmasını mümkün kılan ilk Sosyal Medya Ticaret Platformu olan HeloRobo, Instagram'da çok kolay, hızlı ve yönetilebilir bir satış deneyimi sunmaya başladı. Araştırmalara göre dünyada yaklaşık 3 milyar kullanıcısı olan Instagram'da her ay 150 milyon kullanıcı en az bir işletme ile DM üzerinden iletişime geçiyor. Instagram kullanıcılarının yüzde 50'si en az bir işletmeyi takip ederken, yüzde 60'ının ise Instagram'da yeni ürünler ve hizmetler keşfediyor. Sosyal medya ticaretinde en hızlı büyüyen platform olan Instagram ile DM üzerinden aynı anda dünyadaki herkesle etkileşime girmek, hedef kitleye pazarlama yapmak, e-ticaret sitesine entegre şekilde satışı chat'te tamamlamak artık çok kolay. HeloRobo Genel Müdürü Gökhan Karahan, "Instagram satış amaçlı en çok kullanılan sosyal medya platformu. Her ay dünya çapında bir milyardan fazla insan Instagram'ı eğlence, ilham alma, alışveriş ve daha fazlası için kullanıyor ve markalar bu kullanıcılara erişmek için yarışıyorlar. Instagram DM üzerinden her ay 150 milyon kişi en az bir işletmeyle iletişime geçiyor. Kullanıcıların yüzde 80'i en az bir markayı takip ederek markalarla etkileşime giriyor. Müşterilerin yüzde 72'si Instagram'da bir ürünü görmenin onları satın alma olasılığını artırdığına inanıyor. Türkiye'de 30 milyon Instagram hesabı bulunuyor; bu hesapların 6'da biri ticari amaçlı kullanılıyor. Instagram üzerinden bir şekilde satış yapmış 3 milyon hesabın olduğu belirtiliyor. Günümüzde şirketlerin eğilimi önemli oranda e-ticaret sitesinden çok Instagram Shop'ta yer almaktan yana. Bu nedenle Instagram DM, son on yılın en büyük ağ oluşturma ve iş geliştirme fırsatını sunuyor" dedi.