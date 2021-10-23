İhracatın artışında yerli katma değer itici güç oldu

Patent, faydalı model ve tasarım alanında yapılan başvurulardaki artış ile ihracat rakamlarının paralellik gösterdiğini kaydeden Dış Patent Kurucu Ortağı Tolga Çaylak, "Türkiye'nin 250 milyar dolarlara yaklaşan ihracat rakamlarındaki artışta son 10 yıldır sanayimizin yerli katma değere yaptığı yatırımların etkisi büyük" diye konuştu. "Pandemi
döneminin tüm etkilerine rağmen, yerli katma değer üretimi ülkemizde devam etti" diyen Dış Patent Kurucu Ortağı İhsan Karaca, "Özellikle bilişim, yazılım, makine, ilaç gibi sektörlerde ürettiğimiz yerli katma değerler ile tüm dünyada daha rekabetçi bir ülke olacağız. Cari açığın azalmasını da ancak yerli katma değer ve fikri mülkiyet sayılarımızı artırarak sağlayabiliriz" dedi. Türkiye'deki yerli katma değer üretimini değerlendiren Çaylak, "Pandemi döneminde bile Ar-Ge'ye yapılan yatırımların ülkemizde hız kesmediğini görüyoruz. Türkiye'nin bu yılın ilk 9 ayında gerçekleştirdiği ihracat yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdi. Bunda yerli katma değere yapılan yatırımların etkisinin büyük olduğunu gözlemliyoruz. Yerli katma değere yatırım arttıkça ihracat da verimli bir şekilde artacak" diye konuştu. Dış Patent Kurucu Ortağı Çaylak, "Bu çerçevede yerli patent, faydalı model ve tasarım üretimi, ekonomimizin güçlenmesi ve ihracatın artışında en önemli itici güç. Pandemi sürecinde bile yerli katma değer üretimine, marka geliştirmeye ve inovasyona yapılan yatırımın durmadığını görüyoruz" dedi.