Perakendede milyarlık kayıpları önleyecek

2020 yılında perakende sektöründeki istenmeyen kayıplar 100 milyar dolara yaklaştı. Şirketlerin cirolarından önemli bir pay alan bu kayıpların önüne geçmek ise teknolojiyle mümkün. Perakende, iş modeli gereği kayıpların en yüksek olduğu sektörlerden biri. Kayıpların büyük çoğunluğu kötü niyetli müşteri ve çalışanlardan kaynaklanırken, tedarikçi ve işleyişteki insani hatalar nedeniyle de kayıp oluşabiliyor. Perakende sektöründe ürün kayıplarının önüne geçebilmek için en çok tercih edilen çözüm elektronik ürün takip sistemleri. Elektronik ürün takip sistemleri ancak doğru teknoloji, doğru etiket kullanımı ve doğru süreç tanımı ile hayata geçirildiğinde maksimum fayda sağlıyor. Akusto Manyetik (AM) ve Radyo Frekans (RF) en çok tercih edilen iki teknoloji olarak öne çıkıyor. AM sistemler, teknolojik olarak mümkün olan geniş algılama mesafesine sahip, yanlış alarmlara karşı yüksek direnç ve kalkanlamaya karşı daha güçlü bir algılama performansı sağlıyor. RF sistemler ise çeşitli perakende ortamları için uygun fiyatlı anten seçenekleriyle birlikte en küçük kasa alanlarında bile yüksek performans sağlayan etiketlere sahip. Mağaza içi ürün koruması, giriş çıkış ürün algılaması ve personel etkileşimi olmak üzere mağaza performans zincirindeki 3 ana halka eksiksiz çalıştığında, Elektronik Ürün Takip çözümleri güvenlik konusunda maksimum caydırıcılık sağlıyor. Böylece mağaza içi verimlilik artarken, kayıpların da önüne geçiliyor ve kârlılık yüksek rakamlara ulaşıyor. Mağazaya giren ürünlere doğru alarm etiketini uygulamak, ürünlerin korunmasındaki ilk aşamayı oluşturuyor. Dogru etiketlerin seçilmesi, doğru şekilde uygulanması sistemin performans zincirinin ilk halkası olarak öne çıkıyor ve caydırıcı bir rol üstleniyor. Sensormatic 'in sunduğu temassız görüntüleme çözümleri, depo ve dağıtım merkezi gibi yerlerde de kayıpları önlüyor. Yapılan çalışmalar ilk uygulamayla beraber yüksek caydırıcılık etkisi nedeniyle sistemi kullanan şirketlerde iç kayıpların yüzde 80 oranında düşüş sağladığını da ortaya koyuyor. Perakende sektörünün mağaza güvenliğini sağlamada teknolojik çözümlerin çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Sensormatic Pazarlama Direktörü Pelin Yelkencioğlu, "Bu teknolojiler ihtiyaca göre bazen ödemesi yapılmadan mağazadan çıkartılmak istenen ürünleri bazen amaçsız dolaşan şüpheli kişileri tespit ederek kayıp önlemede aktif rol oynuyor. Korunacak olan alan neresi olursa olsun sistemlerin en önemli görevi ise ilk aşamada caydırıcı olmak ve suçu gerçekleşmeden engellemek. İşletmelerin cirolarından önemli ölçüde pay alan iç ve dış kayıpları teknolojilerimiz ile 360 derece güvenlik sağlayarak engelliyoruz" diyor.