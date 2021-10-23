Giriş Tarihi: 23.10.2021

Sanayicinin gündemi yerli üretim

Tecdelioğlu, “Bağlantı elemanları sektörü olarak hedefimiz 2021 yılını 1.3 milyar dolar ihracat ile kapatmak. 2023 yılının sonuna kadar 2 milyar dolar seviyelerine ulaşmak istiyoruz. Sektör olarak 80 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” dedi